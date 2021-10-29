الغانم استعرض في الدوحة المسيرة الدستورية الكويتية

وطن النهار

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في العاصمة القطرية الدوحة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعقد الغانم والوفد البرلماني المرافق في العاصمة القطرية الدوحة امس جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم بحضور عدد من أعضاء المجلس. وفي مستهل المباحثات تقدم الغانم بالتهنئة الصادقة للجانب القطري على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى وما تمثله من نقلة نوعية سياسيا على طريق الديمقراطية.

وتم خلال المباحثات مناقشة عدد من الأمور الدستورية و القانونية واللائحية المتعلقة بالمسيرة الدستورية في الكويت وكيف يمكن للتجربة القطرية أن تستفيد منها وهي في مستهل بدء عملها.

وقام الغانم وعدد من اعضاء الوفد البرلماني بالرد على الكثير من الاستفسارات المتعلقة بطبيعة عمل البرلمان ولجانه، إضافة الى عمل الأمانة العامة للمجلس.

وتطرقت المباحثات الى أهم القضايا والملفات التي يتوقع أن تطرح خلال أعمال الدورة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مدريد في الـ 26 من نوفمبر المقبل وأهمية التنسيق الخليجي والعربي إزاءها.

حضر المباحثات من الجانب الكويتي أعضاء الوفد المرافق للغانم الذي ضم أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني، ومراقب المجلس أسامة الشاهين، والنواب الدكتور عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك الخجمة العجمي وسلمان الحليلة العازمي، اضافة الى سفير الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي، بينما حضرها من الجانب القطري نائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي وعدد كبير من اعضاء المجلس والأمين العام.

من جانبه، اشاد رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم بمآثر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-، وقال ان له مكانة خاصة في قلوب كل القطريين.

وقال خلال لقائه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له ان سمو الأمير الراحل حفر حب الكويت في نفوس أهل قطر، مشيرا الى ان كل قطري لا يمكن ان ينسى مواقفه معهم ووقوفه الى جانبهم.

واعتبر ان تهنئة الكويت لمجلس الشورى القطري هي الأولى التي تصل اليهم، مؤكدا ان في زيارة الغانم وبقية اعضاء الوفد دلالة قوية على ما يربط الشعبين من أخوة وحب على المستويين الرسمي والشعبي.

