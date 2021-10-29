المطيري: «مستقبل الاستثمار» حققت مكانتها عالمياً

وطن النهار

أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية أسست لكيان اقتصادي قوي يجذب أنظار المستثمرين والاقتصاديين ووضعت لها مكانة على خريطة الاقتصاد العالمي بما حققته من نجاحات كبيرة.

جاء ذلك في تصريح للوزير المطيري لـ «كونا» على هامش حضوره فعاليات النسخة الخامسة لـ «مبادرة مستقبل الاستثمار» ولقائه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في «الرياض».

ولفت الوزير المطيري إلى أن النسخ الأربعة السابقة من المبادرة أسست لكيان اقتصادي قوي يجذب انظار المستثمرين والاقتصاديين بما وفرته من فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعكس القفزات الكبيرة التي حققتها المملكة في النمو الاقتصادي المدعوم بسياسات ناجحة مكنتها من تبوؤ مكانة متقدمة على مستوى الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن «ذلك جعل هذا المحفل يحظى بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والاقتصادية العالمية لما تمثله المملكة من ثقل استراتيجي وركيزة محورية مهمة في الاقتصاد العالمي مدعوما بالثقة بالاقتصاد السعودي المتين في القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان»، لافتا إلى الحضور الكبير في المبادرة المتمثل في أكثر من ألفي بعثة وخمسة آلاف مشارك.

