«المواصلات» وقَّعت و«الجامعة» مذكرة «تطوير اختبارات الوظائف الإشرافية»

وطن النهار

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وقعت وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب مع القائم بأعمال عميد كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت ورئيس مجلس أمناء مركز التميز في الادارة د. محمد زينل مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن تطوير الأنشطة البحثية والدراسات العملية وتفعيل أوجه ومسارات البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية وإعداد الاختبارات اللازمة للمتقدمين للوظائف الإشرافية بهدف المفاضلة الإيجابية في اختيار أكثر المتقدمين كفاءة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والوكيل المساعد لقطاع البريد بالتكليف في وزارة المواصلات خالد القصبا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية د. أحمد المجرن، وبحضور مدير وحدة الاستشارات والدراسات بمركز التميز في الادارة بجامعة الكويت د. أنور الشريعان، ومدير وحدة تنمية القدرات بمركز التميز في الادارة د. محمد الزهير. وحول هذه المذكرة أوضحت وكيل وزارة المواصلات م. خلود الشهاب أن مذكرة التفاهم جاءت إيماناً من وزارة المواصلات بقدرات مركز التميز في الإدارة، ولما يضمه من كفاءات وإمكانات وكوادر متخصصة في نطاق العمل الإداري، وقدرة المركز على تحقيق الأهداف التي تتطلع لها الوزارة، كما أن المذكرة جاءت لتحديد نطاق عمل الأنشطة البحثية وإعداد البرامج التدريبية وإعداد اختبارات التقدم للوظائف الإشرافية لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.

