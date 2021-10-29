إزالة دعامة منسية في بطن مريضة

وطن النهار

أعلن رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم عن نجاح عملية إزالة حصوات معقدة لمريضة في الثلاثينات من العمر.

وبين ان المريضة راجعت المستشفى الشهر الماضي وكانت تعاني من آلام شديدة في اسفل البطن مع آلام في الكلى وتدمم في البول، وبعد اخذ التاريخ المرضي للمريضة، تمت ازالة حصوة من الحالب مع تركيب دعامة للحالب.

وقال الغانم ان الفحوصات التي اجريت للمريضة تبين منها انها لم تتذكر ان تراجع المستشفى لازالة دعامة كانت قد ثبتتها قبل اكثر من عام، مبينا ان الفريق الطبي اكتشف وجود حصوة ضخمة في المثانة البولية يصل حجمها الى نحو 5 سم، وكانت ملتصقة في الدعامة، مع وجود عدد من الحصوات في الحالب، وكذلك حصوة متكونة في الكلى.

وذكر انه تم اخبار المريضة بضرورة اجراء منظار جديد للمثانة والكلى لتفتيت الحصوات وازالة الدعامة مع احتمالية اللجوء الى تركيب قسطرة خارجية للبول عن طريق الكلى في حال عدم استطاعتنا ازالة الدعامة بالكامل، موضحاً ان العملية تم اجراؤها تحت التخدير الكامل، واستغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة.

ونوه الغانم الى ان الفريق الطبي قام بعمل منظار للمثانة البولية، واكتشف ان الحصوة الكبيرة ملتصقة بالدعامة، فقمنا بتفتيت الحصوة الى حصوات صغيرة عن طريق جهاز الهيدروليك، ثم حاولنا ازالة الدعامة، فاكتشفنا ان حركتها صعبة، فقمنا بعمل منظار للحالب لتفتيت الحصوات، وبعدها استخدمنا المنظار المرن، ووصلنا الى نهاية الدعامة في الكلى، ثم وجدنا هناك حصوات فقمنا بتفتيتها، وبعدها قمنا بازالة الدعامة بالكامل، بعدها اجرينا منظار استكشاف من الحالب الى الكلى وكانت الأمور بخير، وكذلك قمنا بعدها بعمل اشعة بالصبغة وكانت الأمور سليمة، ثم قمنا بوضع دعامة جديدة للمريضة.

وبين الغانم انه بعدما افاقت المريضة شرحنا لها الحالة، وشددنا على ضرورة مراجعتنا بعد اقل من شهر، وحددنا الموعد لكي تتم ازالة الدعامة حتى لا يتكرر ما حدث.

ونصح المرضى بضرورة اتباع ارشادات الطبيب، ومراجعة الطبيب في الموعد المحدد، مشدداً انه على المرضى الذين يقومون بتركيب دعامة تذكر الموعد المحدد لازالتها حتى لا تتفاقم الحالة، كما ان عليهم شرب الماء بكميات كبيرة وبانتظام، وعدم التعرض للامساك.

