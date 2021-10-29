العتيبي: الوضع القائم في جليب الشيوخ لم يعد مقبولاً

وطن النهار

حث أمين سر جمعية المهندسين الكويتية م. فهد العتيبي الجهات المعنية الى المسارعة وانهاء الوضع القائم في منطقة جليب الشيوخ التي باتت بؤرة مقلقة للمجتمع بمختلف النواحي الهندسية والأمنية، مشيرا الى تحذيرات غربية نشرت مؤخرا أخيراً هذه المنطقة.

وذكر العتيبي، ان الحلول المؤقتة التي قامت بها الجهات المعنية لانهاء الوضع القائم او الحد من المخالفات الهندسية فيها لم تجد نفعا وأن الوضع يزداد سوءا، مشيرا الى انه لابد من حل جذري لهذه المنطقة التي قدمت الكثير من المقترحات والحلول الفنية والهندسية لها.

وأشار العتيبي الى انه من غير المقبول ان تكون هذه المنطقة محاذية لمطار الدولة الدولي ولصرحها التعليمي المتمثل في جامعة الشدادية والذي نفخر بانجازه وفق احدث المعايير العالمية وكذلك المناطق السكنية النموذجية المحيطة، داعيا الى انطلاق العمل من خلال توسيع المدن العمالية ونقل عمالة الشركات اليها. وأشار العتيبي الى ضرورة التعجيل بوقف الاستنزاف لهذه المنطقة ومنع دخول الشاحنات ومركبات نقل العمالة للمبيت هناك، مؤكدا انها تغلق الشوارع المحيطة وخاصة في الفترة المسائية. وأعرب امين سر المهندسين عن الأمل في الاستجابة السريعة من قبل بلدية الكويت وأملاك الدولة وغيرها من الجهات، فأراضي الجليب اليوم لاتقدر بثمن والمناطق المحيطة بها تتطور بشكل حضاري بينما نرى هذه البؤرة المقلقة على بعد امتار منها، مضيفا ان اخوانكم في جمعية المهندسين الكويتية وكما استضافوا في اوقات سابقة مبادرات ومقترحات وندوات للكثير من القضايا فانها اليوم ايضا على اتم الاستعداد للقيام بهذا الدور وعقد جلسات عصف ذهني مع المعنيين لوضع افضل الحلول.

