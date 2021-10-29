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وطن النهار

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تسجيل 16 إصابة جديدة ووفاة واحدة

«الصحة»: %99.30 التعافي من «كورونا»


أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 412594 ولم تسجل اي حالة وفاة ليستقر اجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا عند 2461 حالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـكونا انه تم ايضا تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع بذلك اجمالي عدد المتعافين الى 409717، مبينا ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 99?30 في المئة.
وذكر ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 4 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها وما زالت تتلقى الرعاية اللازمة 416 في حين وصل اجمالي عدد الحالات في اجنحة كوفيد - 19 الى 21.
وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها خلال الفترة نفسها 15882 ليصبح مجموع الفحوصات 4756962، مشيرا الى ان نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات 0?10 في المئة.


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