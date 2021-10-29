باسل الصباح زار الدكتور المتعرض للدهس في المنقف

وطن النهار

زار وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح امس الدكتور الذي تعرض لحادث دهس واطلع على حالته الصحية. وكان مواطن تعرض لحادث دهس في محافظة الاحمدي ونُقل الى المستشفى، اذ اصيب باصابات خطيرة، وسلَّم الجاني نفسه للجهات المعنية، وجارٍ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقه. وقالت ادارة العلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية ان الجاني في حادث دهس شخصاً في محافظة الأحمدي قد سلم نفسه للجهات المعنية، وجارِ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقه. وأوضحت الادارة تعليقاً على مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على بعض مواقع التواصل عن الحادث ان المصاب نُقل الى المستشفى.