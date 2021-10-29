المزيني: الكويت الأولى عربياً في معالجة مياه الصرف الصحي

وطن النهار

أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د. صالح المزيني ان تحقيق الكويت المركز الأول عربيا في معالجة مياه الصرف الصحي وفقا لتصنيف برنامج الرصد المشترك بين منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف جاء بفضل الجهود التي تبذلها الكويت ممثلة في وزارة الاشغال العامة والعاملين فيها، جاء ذلك خلال اطلاق البرنامج التدريبي الافتراضي «أسس معالجة مياه الصرف الصحي» عبر تطبيق زووم، الذي نظمته جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع منظمة جرين وييف الدولية للاستدامة بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبحضور اكثر من 75 مشاركا ومشاركة من موظفي ومهندسي ومديري ادارات الصرف الصحي من الدول العربية. وأضاف المزيني ان الكويت من الدول الرائدة على مستوى العالم في معالجة مياه الصرف الصحي بأحدث التقنيات العالمية، مثنيا على جهود وزارة الأشغال العامة المتواصلة والتي تقوم بها في سبيل ابراز دور الكويت الريادي في معالجة مياه الصرف الصحي لحماية المجتمع ومصادر المياه، مبينا ان «نظرة العلماء تغيرت في اواخر القرن الحالي في كيفية التخلص من مياه الصرف الصحي خاصة بعد المشاكل البيئية والصحية التي تفرضها مياه الصرف الصحي والتي تهدد التنمية المستدامة». وأوضح ان «التخلص من مياه الصرف الصحي مباشرة الى مصادر المياه اصبح شبحا مخيفا بعد ان زاد مستوى الملوثات في مصادر المياه وبسببها زادت كلفة تنقيتها وجعل مراحل التنقية اكثر تعقيدا في بعض الأحيان».