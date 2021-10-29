ثامر العلي: الربط المباشر بين «الداخلية» و«الدرة»

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ضرورة الربط المباشر بين الداخلية وشركة الدرة للعمالة لوضع آلية سهلة وميسرة لخدمة المواطنين في استقدام العمالة.

ودعا العلي في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة خلال اجتماع عقده الوزير مع قطاع شؤون الإقامة وشركة الدرة للعمالة - إلى إيجاد الحلول السريعة والقانونية لجميع المعوقات التي تقف أمام الشركة.

وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة وآلية التنسيق بين وزارة الداخلية وشركة الدرة للعمالة بالإضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه عمل الشركة وأهم المقترحات والحلول.

وأشاد الوزير بما جرى بحثه خلال الاجتماع، مؤكدا تعاون الداخلية مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لأداء عملها في خدمة المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس ورئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة محمد العليان ونائبه فهد الزعبي.

