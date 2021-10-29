انتهاء مهمة قوة «الحجر المؤسسي»

وطن النهار

أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي بالجهود التي بذلتها قوة الواجب في تأمين فنادق الحجر المؤسسي، جاء ذلك خلال استقباله وترحيبه بالقوة بعد انتهاء مهمتها التي امتدت على مدار 230 يوماً وعودتها إلى مواقعها في معسكر الصمود، وذلك بحضور كبار القادة والضباط.

ونقل وكيل الحرس الوطني ا?لى القوة إشادة وتقدير القيادة ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والفريق أول المتقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، لما قاموا به من جهود كبيرة لمدة جاوزت سبعة أشهر قاموا خلالها بإسناد وزارة الداخلية ووزارة الصحة من خلال تولي مهمة تأمين فنادق الحجر المؤسسي خلال جائحة كورونا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

ودعا الوكيل المنتسبين ا?لى الاستعداد الدائم وتنمية الخبرات التي اكتسبوها من العمل الميداني لمد يد العون ا?لى أجهزة الدولة في أي حالات طوارئ مستقبلية.

