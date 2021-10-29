نبيلة الحمود: استقطاب المواهب الإبداعية

وطن النهار

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أسماء تسع مدارس فائزة بالمراكز الأولى في مسابقة فادية السعد العلمية لعام 2020-2021 في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائية -المتوسطة – الثانوية) على المستوى المحلي.

وقالت المبرة في بيان صحافي لها أمس ان مدرسة مارية القبطية فازت بالمركز الأول بينما فازت مدرسة عمرة بنت رواحة بالمركز الثاني والعصماء بنت الحارث بالمركز الثالث على مستوى المرحلة الثانوية.

وأشارت الى ان في المرحلة المتوسطة فازت مدارس سودة بنت مالك بالمركز الأول وذات السلاسل بالمركز الثاني وأم كلثوم بنت محمد بالمركز الثالث ومن المرحلة الابتدائية فازت مدارس وربة بالمركز الأول وام المنذر بالمركز الثاني وزينب بنت العوام بالمركز الثالث.

وثمنت رئيسة المسابقة الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح جهود المعلمات المشرفات ومديرات المدارس وتشجيعهن للطالبات على تنمية مواهبهن العلمية وبث روح التعاون والمشاركة بينهن والحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب الإبداعية من الطالبات بما يحقق أهداف المبرة.

كما أعربت الشيخة نبيلة عن سعادتها وسط كوكبة من الهيئة التعليمية المتميزة والتي تحرص دائما على تعزيز الفكر الإبداعي وتنميته لتحقيق مستقبل واعد للطالبات بفكر تنويري ورؤية حضارية وتطوير مبدع ينعكس على مشاريعهن وأفكارهن، متمنية توسيع المشاركات على مستوى مدارس الكويت.

