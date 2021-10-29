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«الأبحاث» وقَّع «اتفاقية تعاون»


وقَّع القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. مانع السديراوي أمس اتفاقية تعاون استراتيجية مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بهدف دعم الإنتاج التجاري للمعهد. وقال السديرواي في بيان صحافي ان هذه المذكرة تأتي في سياق تعزيز العلاقة بين المعهد والشركة ودعم الإنتاج التجاري للمعهد وتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية له. واعتبر ان هذا التعاون يأتي استكمالا للتعاون المثمر المستمر بين المعهد والشركة في الكثير من المجالات المتعلقة بالأبحاث المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات الأبحاث العلمية والتقنية وذلك منذ بدأت الشركة نشاطها في الكويت. وبين السديرواي ان الاتفاقية ستفعل التعاون بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والشركة الوطنية لنقل التكنولوجيا في مجال التحول التجاري للمنتجات العلمية والفكرية للمعهد إلى القطاعين الصناعي والتجاري في الكويت. واضاف ان الاتفاقية ستشجع الاستثمار التجاري وذلك من خلال تطوير خطة استراتيجية متكاملة لتحويل النتاج الفكري والابداعي للمعهد إلى قطاعات الصناعة والتجارة في الكويت تماشيا مع اهداف خطة التنمية المستدامة للكويت 2030 والخطة الاستراتيجية التاسعة للمعهد.


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