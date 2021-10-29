806 ملايين دينار مكاسب البورصة الأسبوعية

مال وأعمال



ارتفعت بورصة الكويت في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، لتواصل مسلسل الصعود للأسبوع الثاني على التوالي وسط تسارع كبير في وتيرة التداولات مع الارتفاع الجماعي للمؤشرات وسط سيولة قياسية للجلسة الثانية في أعقاب خطاب حضرة سمو أمير البلاد والذي أرسى بكلماته الحكيمة حلا لخلاف سياسي بين الحكومة والبرلمان. واصلت بورصة الكويت خلال هذا الاسبوع تحقيق ارقام قياسية حيث اخترق المؤشر العام بنسبة حاجز 7 آلاف نقطة ، كما كسرت القيمة السوقية للبورصة حاجز 41 مليار دينار بمكاسب بلغت 806 ملايين دينار بعدما اغلق المؤشر امس على ارتفع 41.595 مليار دينار في جلسة الامس مقابل 40.789 مليار خلال جلسة تداولات الاربعاء قبل الماضي. وعزف محللون اسباب ارتفاع البورصة الى عدة اسباب في مقدمتها:

- عودة جلسات مجلس الأمة الكويتي للانعقاد مرة أخرى والتوافق السياسي بين الحكومة ومجلس الامة.

? التفاؤل بشأن قيام مجلس الأمة بتحريك كثير من المشاريع والقرارات المهمة التي ينتظرها المستثمرون.

? وإقرار مشاريع الإنفاق الرأسمالي الحكومية بالتزامن مع التأثير الإيجابي من حالة الفتح الخامس بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

? النتائج الجيدة للشركات في الربع الثالث والتي ظهرت مع نتائج البنوك.

? محافظة النفط على مستوياته فوق 83 دولارا للبرميل.

وقد سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 1.87% بإقفاله عند مستوى 7678.21 نقطة بمكاسب تجاوزت 141 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7537.05 نقطة. كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.59% عند النقطة 6169.54 رابحاً 96.28 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 6073.26 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي بواقع 1.47% عند مستوى 5986.66 نقطة، مقابل 5900.05 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 86.61 نقطة. وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام إيجابية بنمو نسبته 1.77% وصولاً للنقطة 7100.13 رابحاً 123.54 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6976.59 نقطة. على مستوى الأسبوع، ارتفعت سيولة بورصة الكويت بنسبة كبيرة بلغت 83.4%، لتصل إلى 405.62 ملايين دينار، مقارنة مع 221.12 مليون دينار في الأسبوع السابق. وارتفعت أحجام التداول الأسبوعية بوتيرة أقل وبنحو 73.9%، لتصل إلى 2.937 مليار سهم، مقابل 1.689 مليار سهم في الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 93.970 ألف صفقة، بالمقارنة مع 57.424 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بزيادة نسبتها 63.6%

