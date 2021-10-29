الوزان: «الغرفة» تسعى لتعزيز بيئة الاستثمار

مال وأعمال

صرَّح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان بأن اتفاقية تعاون بين كل من مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي، تأتي تتويجًا لجهود الطرفين والاجتماعات والمناقشات المطولة للخروج بأفضل المقترحات التي تحقق الهدف من الاتفاقية وتستثمر إمكانات الطرفين، وأكد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة في مركز الكويت للتحكيم التجاري تسعى دومًا لإقامة جسور التعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة ولهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى الأداء وتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وقد استضافت إدارة الفتوى والتشريع حفل توقيع الاتفاقية بحضور كل من النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس المركز عبدالوهاب الوزان رئيس إدارة الفتوى والتشريع و المستشار صلاح المسعد.

وتستهدف الاتفاقية مساهمة الطرفين في تحسين البيئة القانونية والاستثمارية في الكويت، وتطوير قدرات وخبرات منتسبي الإدارة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات من خلال المشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، وكذلك التعاون في إقامة فعاليات مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاء عالية واطلاع على المستجدات بشكل مستمر.

يذكر أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يرتبط بالكثير من اتفاقيات التعاون مع جهات مختلفة محلية ودولية بهدف تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، ومنها المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي PCA وبرنامج تطوير التحكيم التجاري CLDP التابع لوزارة التجارة الأميركية، بالإضافة إلى مركز التحكيم الخليجي «دار القرار» ومركز تدريب الملكية الفكرية التابعين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

