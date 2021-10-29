5 .40 مليون دينار صافي أرباح «البحرين والكويت»

مال وأعمال

أعلن بنك البحرين والكويت رمز التداول BBKB.BH، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 محققاً صافي ربح منسوب لمساهمي البنك قدره 40.5 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 3.8%، بما في ذلك نتائج الربع الثالث من العام ذاته محققاً صافي ربح منسوب لمساهمي البنك قدره 12.4 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 25.3%.

وحول نتائج الربع الثالث من العام 2021، حقق البنك ربحا صافيا منسوبا لمساهمي البنك بلغ 12.4 مليون دينار بحريني مقابل 9.9 ملايين دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 25.3%، وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 8 فلوس خلال نفس الفترة مقارنةً مع 7 فلوس للفترة المماثلة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للربع الثالث من عام 2021 ما قيمته 7.0 ملايين دينار بحريني، مقابل 19.9 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 64.8%.

ويُعزى النمو في صافي الربح بالنسبة للربع الثالث من العام 2021 إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 8.2% إلى 21.2 مليون دينار بحريني (19.6 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي) نتيجة للإدارة الفعالة للميزانية، و ارتفاع الدخل من الاستثمارات والايرادات الأخرى بنسبة 4.3% إلى 4.9 ملايين دينار بحريني (4.7 ملايين دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي)، والزيادة في نصيب البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ليصل إلى 1.0 مليون دينار بحريني مقابل خسارة قدرها 0.3 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. إضافة إلى ذلك أدت جهود الإدارة الفعالة للحسابات المتعثرة إلى انخفاض صافي المخصصات بنسبة 32.0% إلى 1.7 مليون دينار بحريني من 2.5 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وبالمقابل، أدى الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية إلى زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 9.4% لتصل إلى 16.3 مليون دينار بحريني (14.9 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي).

فيما يعود الانخفاض في إجمالي الدخل الشامل إلى الانخفاض في قيمة الأصول المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً مع قيمة الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة تطورات الاسواق المالية العالمية.

وحقق البنك خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 صافي ربح منسوب لمساهمي البنك قدره 40.5 مليون دينار بحريني مقابل 39.0 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 3.8%. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 27 فلساً عن الفترة الحالية مقابل 26 فلساً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ما قيمته 47.6 مليون دينار بحريني مقارنةً بإجمالي خسارة شاملة منسوبة لمساهمي البنك قدرها 27.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

