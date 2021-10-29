«برقان» يواصل حملته للتوعية بسرطان الثدي

مال وأعمال

نظّم بنك برقان لموظفيه ندوة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الكويت. وتدعم هذه المبادرة جهود البنك الاستراتيجية في إطار اهتمامه بصحة الموظفين ورفاههم، ومساعيه المستمرة للمساهمة على نطاق أوسع في زيادة وعي المجتمع بأهم القضايا الصحية.

قامت وحدة الاتصالات الداخلية- قسم الموارد البشرية في البنك بتنظيم الندوة، في إطار المبادرات التي تركز على الاهتمام بصحة الموظفين، بهدف المساهمة في زيادة وعي الموظفات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال الفحص الدوري. وقد أتاحت الندوة الفرصة لتقديم الإرشادات والنصائح الطبية وتسليط الضوء على المعلومات والحقائق الأساسية المتعلقة بسرطان الثدي بما في ذلك أنواعه وأعراضه وأسبابه والعوامل التي تزيد خطر الإصابة به فضلا عن طرق علاجه والوقاية منه.

علقت ريما الأصبحي، مدير أول وحدة الاتصالات الداخلية من قسم الموارد البشرية ومشاركة الموظفين عن هذه المبادرة قائلة «يهتم بنك برقان كثيرا بتطوير بيئة داخلية تدعم الموظفين وتعزز جميع الجوانب المتعلقة بصحتهم ورفاههم. وبالنظر لحرصنا بشكل خاص على دعم صحة موظفاتنا، قدّمنا خصما بقيمة 55% على فحص الماموغرام بالتعاون مع مستشفى الكويت لتشجيع الكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما اخترنا تنظيم هذه الندوة للمساهمة في نشر الوعي حول أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا بالنساء، ولدعم الجهود المجتمعية المشتركة لمكافحة هذا المرض».

أكّدت الدكتورة دلال العرادي، استشاري جراحة عامة في مستشفى الكويت أن «سرطان الثدي يصيب 1 من كل 8 نساء من جميع الفئات العمرية، حيث إن 11% من النساء اللاتي يتم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي هن تحت سن الأربعين. لذلك من الضروري لكل امرأة الحرص على الفحص المنتظم الذي يمكّن من اكتشاف المرض في وقت مبكر ويزيد بالتالي فرص نجاح العلاج والتعافي التام. يجب أيضا تكثيف مبادرات التوعية للمساعدة على التعريف على نطاق أكبر بسرطان الثدي ومشاركة المعلومات الطبية الصحيحة والدقيقة التي تسهم في إنقاذ حياة العديد من النساء. ويسعدنا التعاون مع بنك برقان للمساهمة في تعظيم فوائد رسائل التوعية التي تتم مشاركتها مع الموظفات وتعميم المعرفة والوعي بهذا المرض على شريحة أكبر من المجتمع».

يجتهد بنك برقان في المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في الكويت من خلال البرامج والمبادرات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية بما يخدم دوره كمؤسسة مالية كويتية رائدة في دعم احتياجات واهتمامات المجتمع. وسوف يواصل البنك العمل على المبادرات التي تهتم بتعزيز رفاه المجتمع ككل ودعم الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الأمراض والمخاطر التي تهدد صحة المجتمع.

