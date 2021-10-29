خفض رأسمال «دبي الأولى»

مال وأعمال

أعلنت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري عن موافقة هيئة أسواق المال لـ«دبي الأولى» على تخفيض رأسمال الشركة.

وقالت «دبي الأولى» في بيان للبورصة إنه سيتم تخفيض رأسمال الشركة من 100 مليون دينار إلى 73.542 مليون دينار؛ لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 28.873 مليون دينار.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إطفاء الخسائر عن طريق تخفيض كامل رصيد الاحتياطي الاختياري بنحو 1.207 مليون دينار، وتخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار بقيمة 2760 دينار، وتخفيض كامل رصيد الاحتياطي الإجباري بمبلغ 1.207 مليون دينارا، وتخفيض رأس المال بقيمة 26.457 مليون دينار بإلغاء عدد 264.57 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد.

