الملايين يستخدمون تطبيق القرآن من «بيتك» على الهواتف الذكية

مال وأعمال

يشكل تطبيق القرآن الكريم الذي أطلقه بيت التمويل الكويتي بيتك على أجهزة الايفون والاندرويد والاجهزة اللوحية، قيمة مضافة ترسخ هوية المؤسسة، وتسهم في نشر كتاب الله، كما يساعد في عمليات الحفظ والتلاوة، والتعرف على المعاني والشرح وغير ذلك، في تجاوب مع الاقبال الكبير الذي يشهده التطبيق على مستوى العالم. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق الملايين، وتصل معدلات التحميل الى اعلى النسب بين التطبيقات المشابهة، حيث يعتبر بيتك أول مصرف على المستويين المحلي والاقليمي يضع هذا التطبيق تحت تصرف مستخدمي الأجهزة الذكية، التي اصبحت تتمتع بمعدلات استخدام عالية.

ويتمتع تطبيق القرآن من بيتك بالكثير من المميزات جعلته محط الاهتمام، اذ يدعم عرض الوان مختلفة تسمح للقارئ بتعدد الختمات والقراءة بصورة ميسرة، كما يوفر التطبيق امكانية الرجوع لتفسير اوترجمة اي آية بصورة لحظية، كما يقدم التطبيق ميزة القراءة الليلية وتقرير تسلسل الصفحات التي تمت قراءتها مع الزمن الذي استغرقه المستخدم في القراءة، ويوفر ايضا ميزة البحث النصي في ايات القرآن بالاضافة الى الكثير من الميزات الاخرى التي تساعد على القراءة السهلة والميسرة.

أما على اجهزة الاندرويد فيتميز التطبيق بالكثير من المواصفات كاضافة ميزة التلاوة الصوتية باضافة عدد كبير من افضل القراء على مستوى العالم العربي، بالاضافة الى تفسير الايات، من خلال تفسير الجلالين، وكذلك ميزة البحث بالارقام وتوضيح كلمات البحث بألوان مختلفة حيث تفيد بسرعة البحث عن الصفحة او الاية او السورة او الجزء او الحزب المطلوب مع توفير نظام عرض الصفحات بطريقة عرض اوضح تتناسب مع احجام الشاشات المختلفة في اجهزة الاندرويد على اختلاف انواعها، بالاضافة الى سرعة تصفح عالية بين تفسير الايات، وباستمرار اداء التطبيق عند الانتقال الى تطبيق اخر على جهاز الاندرويد او ازالته من الواجهة الرئيسة للجهاز، هذا بالاضافة الى الميزات السابقة ومن بينها اتاحة انتقاء الألوان المريحة وفق التقنية الحديثة، وكذلك توفر للمستخدم تقريراً بعدد ما أنجزه من قراءة.

ويحرص بيتك على تطوير وتحديث تطبيقاته وبرامجه المتنوعة على الأجهزة الذكية ومنها تطبيق القرآن الكريم، وفق اعلى المعايير التقنية، ومن ابرز الاضافات على التطبيق دعم المخطوطة الجديدة لمصحف المدينة مع إدخال هوامش جانبية لتعزيز جمالية المحتوى، وعرض أكثر من صفحة على الشاشة، وإمكانية التشغيل مع تطبيق آخر على الشاشة، فضلاً عن تعدد التفاسير والقراءة الليلية وغير ذلك من المميزات التى تؤكد كذلك ريادة بيتك في المجال التقني وتصدره في طرح الخدمات والمنتجات العصرية. ويأتي تطبيق القرآن الكريم ضمن سلسلة من المساهمات التي يستهدف بها بيتك تعظيم كتاب الله ونشره على اوسع نطاق واتاحته للاطلاع والقراءة والحفظ والتجويد على مستوى العالم في ظل التطور التقني الكبير الذي تعيشه البشرية، كما ينظم بيتك سنويا وبشكل منفرد على المستوى المحلي مسابقة قراء بيتك لتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لشريحة عملاء بيتي وحسابي ويحرص بيتك على التنسيق مع لجان تحكيم مختصة لتطبيق معايير التقييم بشفافية وبمهنية عالية، علاوة على متخصصة جوائز قيمة للفائزين

من شريحة الأطفال والشباب دون 25 عاماً وفق الشروط والضوابط المعلنة.

