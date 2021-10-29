«الخليج للتأمين» تعزِّز تصنيفها الائتماني من «ستاندرد آند بورز»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين أن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني المصدر والتصنيف الخاص بالقوة المالية من المستوى «A-» إلى المستوى «A» لمجموعة الخليج للتأمين وشركتها الأساسية شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، إضافة إلى إصدار تصنيف جديد على المستوى «BBB+» خاص بالسندات التي ستقوم المجموعة بإصدارها. حيث جاء ذلك بعد إعلان المجموعة عن حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة لإصدار سندات دين دائمة ومساندة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، والتي سيتم اعتبارها بالكامل كجزء من رأس المال المتاح عند احتساب هامش الملاءة المالية للمجموعة.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة عن توقع الوكالة بأنه على مدى العامين المقبلين، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين بدمج عمليات أكسا الخليج بنجاح، وتحسين تنوع محفظة الاستثمار، والحفاظ على كفاية رأس المال المُحسنة، والاستمرار في تحسين أداء العمليات التشغيلية، ما سيساعد المجموعة على حماية رأس مالها القوي خلال العامين المقبلين.

وحسَّنت الوكالة التقييم الخاص برأس مال المجموعة وأرباحها، ما أدى إلى مراجعة الملف العام للمخاطر المالية، حيث تم تقدير كفاية رأس مال وأرباح المجموعة ليصبح على المستوى «AA» أو أعلى، بعد إصدار هذه السندات وبعد زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار كويتي في سبتمبر 2021، كما تتوقع الوكالة أن يصبح ملف المخاطر المالية للمجموعة أقوى بعد إدراج الأصول الاستثمارية لشركات أكسا، وكنتيجة لذلك؛ ونتيجة زيادة حقوق المساهمين، تتوقع الوكالة انخفاض الأصول العالية المخاطر مقارنة بحقوق المساهمين.

وستصنف الوكالة السندات الجديدة وقت الإصدار كمحتوى متوسط (طبقاً لمنهجية الوكالة) من رأس المال الخاص بالمجموعة طالما لم تتغير الشروط والأحكام. ويعبر هذا التصنيف عن أن السندات ذات محتوى أسهم متوسط، وذلك بشكل رئيس ناتج عن التأجيل الاختياري لمدفوعات الفائدة من قبل المصدر، كما تخضع السندات للشريحة الثانية من رأس المال وكذلك لها صفة الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للمجموعة خالد السنعوسي: «نحن سعداء رفع التصنيف الائتماني المصدر والتصنيف الخاص بالقوة المالية من المستوى «A-» إلى المستوى «A» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، والذي جاء بفضل إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة الشامل والراسخ مع الأدوات والتقنيات المناسبة، التي تساعد في تحديد المخاطر وقياسها وإدارتها بشكل مناسب على مستوى المجموعة.

كما أن استكمال صفقة الاستحواذ على شركة أكسا وزيادة رأس المال بنجاح وإصدار السندات الدائمة والمساندة، تعكس بشكل واضح التطبيق الناجح لاستراتيجية المجموعة. إننا في مجموعة الخليج للتأمين نسعى جاهدين لاستكشاف نهج مبتكر للمجموعة لتوفير تجربة مثيرة للعملاء من خلال العروض ذات المستوى العالمي مع علامة تجارية قوية وموحدة لـ GIG عبر الأسواق التي تكون فيها مباشرة».

