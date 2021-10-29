حاملو بطاقات «الأهلي» سيتمتعون بخصم 25 % في محال الشايع

مال وأعمال

يقدم البنك الأهلي الكويتي لحاملي بطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع والسحب الآلي خصمًا بنسبة 25% عند الشراء بقيمة 30 د.ك في محال دبنهامز (Debenhams)، بيرتون (Burton)، دوروثي بيركينز(Dorothy Perkins)، واليس(Wallis)، ري?ر ايلاند (River Island)، إي?انز (Evans) ونكست (Next). يسري هذا العرض داخل الكويت فقط حتى 22 نوفمبر2021، ولا ينطبق على عمليات الشراء عبر الإنترنت. كما يسري هذا العرض على البضائع التي ليس عليها خصم ولا ينطبق على مستحضرات التجميل لدى محال دبنهامز Debenhams Cosmetics.

كما يٌقدم البنك الأهلي الكويتي عددًا من المكافآت والخصومات لحاملي بطاقاته. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع الإلكتروني eahli.com، أو متابعتنا على abk_kuwait أو الاتصال بموظف خدمة عملاء البنك الأهلي الكويتي عبر خدمة «أهلا أهلي» على 1899899.

