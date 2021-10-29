«الأهلي المتحد»: 20 رابحاً جديداً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

أجرى البنك الأهلي المتحد السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالكثير من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 20 عميلاً على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم: سليمة جمعة عبادي، وأحمد محمد الزعبي، وحسن أحمد علي، ومنيرة عبدالله الخالدي، ومحمد علي جراغ، وهويدي صحن الهاجري، وخضير أحمد القاضي، وعلي عبدالله القطان، وأنفال عادل العطوان، وصلاح أحمد الغريب، وسكينة عباس عبد الله، وغنيمة غانم الذياب، وكوثر إسلام، ونالاوالا أكيل عبدول حسين، ومريم بشار العلي، وصالح محمود صالح، ومعصومة عبدالرحيم الصفار، ونواف حمد الغانم، ولطيفة محمد المطيري، وعبدالله رجب محمد.

وتتضمن سحوبات الحصاد الكثير من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف د.ك في عيدي الفطر والأضحي وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار.

