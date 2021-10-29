«سيركيولار» دشَّنت منظومة تكنولوجية لإدارة مركز أعمالها رقمياً

مال وأعمال

أطلقت شركة مجموعة سيركيولار منظومة تكنولوجية خاصة بدعم من غوغل، هي الأولى والوحيدة من نوعها في الكويت والمنطقة، لإدارة مركز أعمالها في الشويخ وتشغيل كل المرافق والمكاتب التابعة له بتقنيات رقمية متطورة، تلائم بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيركيولار راشد الوزان إن المنظومة التكنولوجية الجديدة لمركز سيركيولار للأعمال مدعومة بالكامل من شركة غوغل الرائدة عالمياً في أنظمة الادارة للمرافق والشركات والبرمجيات الذكية، وهي تعتمد مجموعة حديثة من التطبيقات والآليات والتقنيات الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها لتقديم حلول تكنولوجية ادارية وتشغيلية ذكية لمجتمع الأعمال المرتبط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأردف في تصريح صحافي إن تكنولوجيا غوغل الخاصة بمركز سيركيولار للأعمال سباقة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي تستهدف بالدرجة الأولى تطوير المقاييس الاعتيادية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في السوق المحلي، والارتقاء ببيئة الأعمال للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بفضل المزايا الكثير التي توفرها المنظومة والتي يأتي في مقدمها توفير الوقت والجهد في العمليات الادارية الاعتيادية للمكاتب والشركات التي تعمل داخل مركز سيركيولار.