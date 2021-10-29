الكويت السابعة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف

مال وأعمال

دخل مسؤولون سعوديون في محادثات مع 7000 شركة في شتى أنحاء العالم لفتح مقار إقليمية لها في المملكة، مقدمين إعفاءات ضريبية وحوافز متنوعة لتحويل عاصمتهم إلى مركز أعمال عالمي ينافس دبي.

تسلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقارها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض. وجاء تسليم التراخيص لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، شارك فيها كل من وزير الاستثمار خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، خلال اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. وتضم قائمة الشركات بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس، وكي جي إم جي، وديلويت، ويونيليفر، وسامسونغ، وسيمنز، ودايمينشن داتا، وتيم هورتونز، وهاليبرتون، وفيليبس، ونوفارتس، وجونسون كونترولز، وشلمبرجير.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد في مقابلة إن «المنطقة ببساطة لديها إمكانات غير مستغلة وأكبر إمكانات غير مستغلة هي المملكة ومدينة الرياض»، مشدداً: «سنتأكد من أننا نأخذ حصتنا، والتي ستكون نصيب الأسد من الأعمال في المنطقة».

انتقاء الشركات الكبرى

وقال الرشيد إن المسؤولين يتحدثون مع الشركات الكبرى التي تبلغ عائداتها السنوية مليار دولار أو أكثر، بهدف إقناع 480 شركة منها بالتأسيس في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030. وحوالي نصف الشركات التي حصلت على تصاريح هذا الأسبوع كانت قد وقَّعت بالفعل اتفاقيات في يناير لنقل المقر الإقليمي إلى الرياض، البقية كانت جديدة.

اعتباراً من بداية عام 2024، ستتوقف الحكومة والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقارها في أماكن أخرى من الشرق الأوسط. لكن الرشيد قلل من أهمية فكرة المنافسة، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات التي يريدون استقدامها ليس لديهم أي قاعدة في المنطقة حتى الآن. وقال: «الأمر لا يتعلق بدبي.. الأمر يتعلق بما نحتاجه هنا، وأنا آسف، إذا كنت ستبرم صفقات بمليارات الدولارات في المملكة العربية السعودية، فعليك تدريب موظفينا».

وتمثل أحد الحوافز التي يقدمونها في خطة لتحويل مركز الملك عبد الله المالي في الرياض إلى منطقة خاصة ذات وضع خارجي (أوفشور) وحوافز مخصصة لقطاعات مختلفة، في انتظار موافقة السلطات العليا. وأكد الرشيد: إذا كانوا (الشركات) في مركز الملك عبد الله المالي، فسنعاملهم كما لو كانوا في الخارج. وتشمل الحوافز الأخرى تسهيل إجراءات التأشيرات والكفالة للأجانب وعائلاتهم. وأوضح الرشيد ان أزواج الموظفين الأجانب سيتمكنون من الحصول على تصاريح عمل وسيتمكن أبناؤهم البالغون من البقاء في المملكة، على عكس السياسات المتبعة في بعض دول الخليج الأخرى. وقال الرشيد إن القواعد التقييدية التي تطالب الموظفين الأجانب في المملكة العربية السعودية بالحصول على «تأشيرات خروج» لمغادرة البلاد، حتى في الإجازة، سيتم «تحريرها».

