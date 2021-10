قراصنة يسرقون 130 مليون دولار من منصة للعملات المشفَّرة

مال وأعمال

عانت منصة بروتوكول التمويل اللامركزي «كريم فاينانس» (Cream Finance) من هجوم آخر العام الحالي من اختراق أدى لسرقة 130 مليون دولار على الأقل، ما قد يشكل السرقة الكبرى في هذا المجال.

وكان موقع «ذا بلوك كريبتو» (The Block Crypto) أول من أعلن عن الهجوم على بروتوكول الإقراض القائم على عملة «إيثريوم» المشفرة، نقلاً عن تغريدة من «بيك شيلد» (PeckShield Inc)، والتي سلطت الضوء على معاملة القرض السريع التي نُفذت السرقة عبرها.

وجذب مشهد التمويل اللامركزي المزدهر مليارات من الدولارات من أموال المستثمرين، لكنه كان هدفاً دائماً للمقرصنين، واستخدم الكثير منهم القروض السريعة - وهو نوع من الإقراض من دون ضمانات - كطريقة لاستغلال البروتوكولات سيئة الحماية.

وتعرضت «كريم» لهجمات مشابهة، منها سرقة حوالي 38 مليون دولار في فبراير وحوالي 19 مليون دولار في أغسطس، وفقاً لموقع «ذا بلوك». في نفس الوقت، سرق متسلل 600 مليون دولار من العملات المشفرة من بروتوكول «بولي نتورك» (PolyNetwork) في أغسطس، فيما اعتبر أكبر هجوم على الإطلاق في مجال التمويل اللامركزي.

وقالت، الرئيس التنفيذية والمؤسسة المشترك لـ «إف آر إن تي فاينانشال» (FRNT Financial Inc) ستيفاني كوليت، وهي منصة أسواق رأسمالية تركز على العملات المشفرة: «للأسف، يسلط ذلك الضوء على واحد من ثلاثة مخاطر كبيرة في مجال التمويل اللامركزي حاليا.. الأول هو أن العملات المشفرة التي تمثل المشروعات الجديدة تماماً تتداول بتقييمات كبيرة ومبالغ فيها بلا شك، والثاني أن الأغلبية العظمى من المنصات عمرها لا يتجاوز العام، ما يعني أن التكنولوجيا لم يتم اختبارها، والثالث أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بقيادة «غينسلر».