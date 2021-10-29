النفط لأدنى مستوى في أسبوعين بعد صدمة المخزونات الأميركية

مال وأعمال

هبطت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن أظهرت بيانات رسمية قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية ومع ارتفاع حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في أوروبا وروسيا وظهور بعض بؤر العدوى في الصين ما قلص الآمال في الانتعاش الاقتصادي. هذا وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أي 1.9% إلى 83 دولارا للبرميل بعد أن هبط السعر إلى 82.32 دولاراً امس وبعد تراجعها 2.1 في المئة في الجلسة السابقة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو 1.7% إلى 81.27 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ أسبوعين بعد أن انخفض بنسبة 2.4 % أول أمن أمس. وأدى ظهور البؤر الجديدة لفيروس كورونا في الصين وتسجيل وفيات قياسية بالمرض والتهديد بالإغلاق في روسيا بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة في غرب أوروبا إلى وقف ارتفاعات أسعار النفط التي استمرت أسابيع عدة.

وفي الولايات المتحدة، يرجح أن يكون الاقتصاد قد نما بأبطأ معدل في نحو 12 شهرا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 ومع الضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والنقص العالمي في بعض المنتجات منها السيارات. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد قالت إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 4.3 ملايين برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لـ رويترز بزيادة 1.9 مليون برميل. وقال محللو السلع لدى سيتي ريسيرش في مذكرة إن الزيادة الكبيرة في المخزونات جاءت على خلفية قفزة كبيرة في صافي واردات الخام واستمرار تباطؤ عمل المصافي. لكن مخزونات البنزين تراجعت مليوني برميل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريبا على الرغم من معاناة المستهلكين الأميركيين في الحصول على الوقود مع ارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 57 سنتا ليبلغ 84.56 دولاراً للبرميل في مقابل 85.22 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

