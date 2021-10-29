أزمة التوريد تقضم 39 % من إنتاج «تويوتا»

مال وأعمال

انخفض الإنتاج العالمي لشركة تويوتا بنسبة 39 % في سبتمبر عن العام السابق، متأثرًا بتعطل الوصول إلى أشباه الموصلات وقطع غيار السيارات الرئيسة الأخرى.

وقالت أكبر صانع للسيارات في العالم في بيان إنها أنتجت 512765 سيارة في سبتمبر، انخفاضًا من 841915 سيارة قبل عام. كما تراجعت المبيعات العالمية بنسبة 16 % خلال الشهر، وهو أول انخفاض على أساس سنوي في 13 شهراً.

وتتماشى التخفيضات الحادة في الإنتاج على نطاق واسع مع إعلان تويوتا في أغسطس أنها ستخفض إنتاج سبتمبر بنحو 40 %، أو 360 ألف سيارة، عن خطتها الأصلية.

ويمثل الانخفاض بداية فترة تراجع الإنتاج بين شركات صناعة السيارات اليابانية، إذ بدأت تويوتا وهوندا موتور ونيسان موتور، تعديل الإنتاج في سبتمبر حيث أدى ظهور حالات «كوفيد-19» في جنوب شرق آسيا إلى تعطيل عمليات الموردين. وتستمر مشاكل سلسلة التوريد هذه في التأثير في خطط الإنتاج حتى الشهر المقبل.

