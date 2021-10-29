13?4 مليار دولار أرباح «سامسونغ»

مال وأعمال

ارتفعت أرباح شركة سامسونغ إلكترونيكس في الربع الثالث من العام بـ 28 % مسجلة أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بعد أن فاق ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات التكاليف المتزايدة لإنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية. وقالت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو وسبتمبر، مقابل 12.35 تريليون وون للفترة نفسها قبل عام، وهو ما جاء متماشياً مع تقديرات الشركة. البحرين: زيادة مساهمة السياحة محلياً لـ 11.4 % قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد الزياني، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: إن حكومة بلاده تتطلع إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % نهاية 2026. وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد قال هذا الأسبوع إن السياحة في البحرين ساهمت بنسبة 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، ووفق «رويترز». وأفاد وزير السياحة البحريني بأن بلاده ستستهدف تحقيق نمو في سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. التضخم في بريطانيا إلى 4.4 % في استطلاع مشترك لـCiti Bank ومؤسسة يوغوف للأبحاث فإن التضخم في بريطانيا على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة سيقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008 ليسجل 4.4 % وهي أعلى من توقعات سبتمبر الماضي التي أشارات إلى 4.1 %. ولكن الاستطلاع أشار إلى تراجع توقعات التضخم في غضون خمس إلى عشر سنوات إلى 3.7 % بعد أن كانت عند 3.8% في سبتمبر الماضي. ووفق وكالة رويترز فإن المستثمرين يرجحون قيام بنك انكلترا برفع سعر الفائدة في 4 نوفمبر المقبل إلى ربع نقطة مئوية.