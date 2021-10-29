الموسوي: 75 % من شتلات مشتل «العمرية» إنتاج محلي

وطن النهار

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن 75 في المئة من الشتلات التي يتم توزيعها وبيعها في (مشتل العمرية) التابع للهيئة من الإنتاج الزراعي المحلي وبجهود العاملين الذين كان لهم دور متميز بالمحافظة على مخزون المشتل طوال فترة جائحة (كورونا).

وأوضح مراقب المشاتل الزراعية بالهيئة المهندس يوسف الموسوي في لقاء مع (كونا) أمس الخميس أن العاملين في المشتل استطاعوا زراعة 83 نوعا من النباتات تتأقلم مع بيئة الكويت.

وأضاف الموسوي أنه تم أيضا تجهيز 650 ألف شتلة من 80 صنفا من النباتات والأشجار والمزروعات وجار زيادتها إلى مليون شتلة قبل نهاية الموسم.

وبين أن (مشتل العمرية) -الموسم الزراعي الشتوي- قد فتح أبوابه لبيع الشتلات بأسعار رمزية تبلغ أحيانا 10 بالمئة من قيمتها الفعلية بالمشاتل التجارية مشيرا إلى أن الارباح خلال ثلاثة أسابيع بلغت 55 ألف دينار وأن الاقبال من الجمهور على الشتلات في تزايد.

وتابع الموسوي أن المشتل يستقبل المواطنين والمقيمين ستة أشهر في السنة (3 أشهر للموسم الشتوي و 3 للموسم الصيفي) لتزويدهم بمئات الأنواع من الشتلات الصالحة للزراعة في البيت أو الحدائق أو الطرق أو في البر.

وذكر أن المشتل يقدم كذلك الإرشادات والنصائح والدورات التدريبية للراغبين في خوض مجال الزراعة فضلا عن مساهمته في التجارب الزراعية لإنتاج أنواع وأصناف جديدة تتحمل الأجواء المناخية بدولة الكويت.

وكشف أن نباتات (كف مريم - الأراك - السدر) أكثر الأشجار طلبا بينما نبات (الفنكروزا - الماري جولد) الأكثر للزهور وبالنسبة للفاكهة يفضل الكثيرون (تين جاسم - التوت - نباتات النعناع - الحبق) وغيرها من الشتلات لاشجار مثمرة كالبرتقال والعنب والتوت وغيرها أو شتلات لأشجار الورد كالدفلي والجوري أو حتى الورقيات بالإضافة إلى نباتات الزينة.

ولفت إلى أن المشتل يفتح أبوابه من الساعة الـ 8 حتى الساعة الـ 11 صباحا من الأحد إلى الخميس وذلك وفق الحجز المسبق عن طريق منصة (متى) شريطة أن يكون المراجع لديه شهادة التطعيم. وأفاد بأن الأسعار المعتمدة للبيع تبدأ من 50 فلسا وحتى دينار واحد وهي الأسعار الأقل في المشاتل على مستوى الدولة وذلك تشجيعا من الهيئة على الزراعة وتجميل البيوت والشوارع والمدارس والأماكن الحيوية بالبلاد.

السدر المطعم

وأشار إلى أن أغلى شتلة متوافرة في المشتل هي (السدر المطعم) بقيمة 3 دنانير أما أسعار الورود والشتلات الأخرى فهي أقل من ذلك.

وأضاف أن المشتل يوفر النباتات الداخلية التي يطلبها المواطنون إذ تبدأ أسعارها من 250 حتى 750 فلسا وهي أسعار مناسبة جدا ومتوافر منها أكثر من 30 نوعا من النباتات ترضي أذواق الجميع.

وأكد الموسوي حرص الهيئة على دعم مدارس وزارة التربية بالشتلات إذ يتم توزيع 50 شتلة لكل مدرسة وفق طلب من المدرسة بكتاب رسمي أما المدارس الجديدة فتتم مساعدتها بأكثر من ذلك في خطوة نحو تعزيز التشجير والمحافظة على المسطحات الخضراء.

وفيما يخص أشجار الكوناكاربس أوضح أن الهيئة لا تبيع هذه الأشجار إلا لأصحاب المزارع شريطة إحضار عقد المزرعة في مناطق العبدلي أو الوفرة أو الصليبية الزراعية أما المواطن فيصرف له البديل الناجح وهي أشجار كف مريم والآراك وهما الأكثر طلبا بالاضافة الى أشجار تبكوما والهبسكس ودورنتا التي أثبتت أنها البديل الناجح عن الكوناكاربس.

ولفت الموسوي إلى أن الانتشار الواسع لشجرة الكوناكاربس بالكويت، خاصة بعد الغزو كان بسبب اقتراح من منظمة اليونيسكو التي نصحت بزراعته بعد الغزو وذلك لانها كانت الحل الأنسب لامتصاص الغازات السامة في الجو.

وبين أن اشجار الكوناكاربس تمتلك قدرة هائلة على ذلك ما جعل وجودها في المناطق الخارجية منذ تلك اللحظة مهما جدا، خاصة أنها نبات يتحمل درجات الحرارة العالية وجذوره تمتد بشكل كبير في التربة ولا تأثير له في البنية التحتية بحسب الدراسات.

تجميع وتخزين

وذكر الموسوي ان مشتل العمرية يقوم بتجميع وتخزين العديد من بذور النباتات والزهور التي يمكن إنتاجها محليا بدلا عن شرائها مثل بذور نباتات (التيكوما - الريحان - الزئبق - الايبوميا - حنة - صفصاف - بمبر - نخيل واشنطونيا - نيم - سدر) وكذلك بعض أنواع الزهور الموسمية مثل (منتور - ماري جولد حقلى - خطمية).

وأضاف ان المشتل يواكب المشروع الذي تتبناه الهيئة لتشجير الكويت وهي حملة وطنية يقوم قطاع الثروة النباتية في الهيئة ممثلا بمشتل العمرية بتزويد الحملة بالشتلات التي تحتاجها.

وقال الموسوي ان العمل داخل المشتل لا يتوقف طوال العام لمراقبة ومتابعة تنمية الشتلات وإجراء بعض التجارب لإكثارها من قبل العاملين والمهندسين ويتم تكييف النبات بالكامل وتهيئته للزراعة قبل بيعه مع إعطاء التعليمات بكيفية زراعته للزبائن.

وتابع ان المشتل يحرص على استثمار الشتلات للمشاركة بالأعياد الوطنية وفتح المدارس والحملات التطوعية وغيرها لتوزيع أكثر عدد من الشتلات خاصة المطلوبة لدى المواطنين مثل السدر والصفصاف والكينا إذ إنها لا تحتاج مياها ولا صيانة كبقية النباتات وملائمة للبيئة الكويتية الحارة.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بتوفير مرشدين زراعيين في المشتل للرد على استفسارات الجمهور حول النباتات وأنواعها وكيفية زراعتها وقيمتها وكيفية المحافظة عليها كما أنها تقوم بعقد دورات للجمهور لتثقيفهم زراعيا ومنحهم شهادات معتمدة بذلك على يد متخصصين في هذا المجال.

وأضاف ان المرشدين يقدمون نصائح وتوجيهات للناس بالنباتات المناسبة لهم من خلال تحديد المكان المناسب للزراعة والاحتياجات المائية والسمادية للشتلات وكيفية تجهيز الأرض والمعاملات الزراعية قبل وبعد غرس الشتلات ونقلها إلى أحواض أكبر وغرسها بالطريقة الصحيحة لتتنفس جذورها وتنمو مع ضرورة توفير التربة الصناعية (بيتموس) او الرمل الزراعي المغسول والخلط بنسب محددة حتى تنمو شتلاته بشكل طبيعي.

شتلات برية

وذكر أنه لدى الهيئة مشتلاً في العبدلي وآخر في الوفرة بالإضافة إلى المشتل الرئيس في العمرية وهناك مشتلان تابعان لإدارة مراقبة المشاتل أحدهما لتخزين أنواع الشتلات في منطقة الدوحة والآخر في منطقة العارضية الذي يغلب عليه إنتاج وتربية شتلات النباتات البرية. وبين أن الهيئة تدرس فتح مزيد من المشاتل في جنوب البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك مشاتل أخرى تتبع قطاع الثروة النباتية في الوفرة والعبدلي الزراعيتين وهي متخصصة في بيع أنواع تتعلق بالأمن الغذائي.

وأكد الحرص على تحذير الجمهور وتعريفهم بسمية بعض النباتات التي لا ينصح بزراعتها في المنزل ونباتات الدفلة مثال على ذلك إذ إنها الأكثر تحملا لبيئة الكويت إلا أنه ينصح بوضعها في الأماكن العامة وبعيدا عن متناول الاطفال.

وذكر أن المشتل يقوم بتدوير مخلفات النباتات لاستخدامها في صنع الأسمدة النباتية عبر إعادة تدوير أوراق القشور والسيقان والعيدان.

وأضاف الموسوي انه من الممكن صنع أحواض نباتية وبعض الاشكال التجميلية وعمل معرشات للنبات فضلا عن طحن الخشب المتبقي وإدخاله في التربة لتخفيض درجة الحرارة. وأشار إلى أن المشتل لم يتوقف خلال جائحة كورونا إذ استقبل 4800 شخصا وباع 650 ألف شتلة متنوعة في الفترتين الصيفية والشتوية.

