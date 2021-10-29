«مينا هاوس» إطلالة مذهلة على أهرامات الجيزة

النهار Weekend



فندق مينا هاوس الهرم من افضل فنادق الجيزة 5 نجوم، يتمتع الفندق بإطلالات مذهلة على مساحة شاسعة من الحدائق الطبيعية وعلى أهرامات الجيزة المتفرّدة، كما يقع بالقرب من المعالم السياحية ويعتبر واحداً من اهم فنادق القاهرة. ويقدم فندق مينا هاوس الرائع احد افخم فنادق القاهرة 5 نجوم الغرف المكيفة التي تتميز بتصميم راق، أثاث مصنوع يدويًا، أقمشة فاخرة، وأرضيات خشبية مغطاه بالسجاد الأنيق. وتضم كل من الغرف والأجنحة منطقة تناول طعام، وشرفات توفر الإطلالات الرائعة. يحتوي الفندق على مركز لياقة بدنية، مسبح خارجي، مكان مخصص للتدخين، كما يوفر الفندق الخدمات المميزة منها محطة شحن السيارات الكهربائية، وخدمة مجالسة الأطفال. ويوفر فندق مينا هاوس الهرم المأكولات العالمية، وجبات خفيفة، كما يوفر خيارات لمتّبعي الحمية الغذائية. ويقدم الفندق وجبة الإفطار لجميع الضيوف على شكل بوفيه مفتوح، أما وجبات الغداء والعشاء فتقدم على شكل بوفيه مفتوح وقائمة طعام.

