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صدر كتاب خالد محمد علي الياسين – مسيرة عطاء، بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل أول من يحمل رتبة لواء في الإدارة العامة للإطفاء المغفور له بإذن الله تعالى اللواء المتقاعد خالد محمد علي الياسين. وقد أعد الكتاب نجله محمد خالد محمد الياسين وتضمن عشرة فصول،

بدأها المعد بالفصل الأول بالسيرة الذاتية والحالة الاجتماعية للراحل ثم انتقل في الفصل الثاني لتدوين البيانات الدراسية والتعليمية والتخصصات العامة والدقيقة التي حصل عليها الراحل خلال مسيرة حياته بعد ذلك افرد المعد الفصل الثالث من الكتاب للوظائف والمناصب والتعيينات التي تدرج فيها المغفور له باذن الله اللواء المتقاعد خالد محمد علي الياسين من مساعد ضابط الفرع المسؤول في مركز المطار الدولي إلى أن اصبح مدير إدارة الوقاية ثم نائب مدير الإطفاء العام فمدير عام الإدارة العامة للإطفاء إلى عضوية الكثير من الشركات.

أما الفصل الرابع فقد تضمن الدراسات والبحوث التي أشرف عليها الراحل وكان منها الاشراف على تأليف كتاب نظام الوقاية من الحريق في المباني التجارية والصناعية 1993م ،الاشراف على تأليف كتاب كيمياء الحريق والمواد الخطرة 1996م.

وفي الفصل الخامس، أشار المعد إلى عضوية الراحل في جمعيات النفع العام ثم الزمالة في المنظمات الدولية في الفصل السادس، أما الفصل السابع فقد تضمن الدورات التي خضع لها الراحل خلال مسيرة حياته، وفي الفصل الثامن بيّن المعد عضوية الراحل في العديد من اللجان وكان منها عضو لجنة السلامة (بلدية الكويت) وعضو لجان دراسة الهيكل التنظيمي وكذلك عضو لجنة متابعة تنفيذ سياسات وبرامج الخطة الخمسية.

مهمات وأوسمة

أما الفصل التاسع فتضمن المهمات الرسمية التي كلف بها الراحل ومنها: مهمة رسمية بالولايات المتحدة للاطلاع على أحدث وانجح الطرق الوقائية وأعمال السلامة المتبعة بالنسبة للمشاريع في المباني التجارية والصناعية وذلك عام 1974 م. حضور مؤتمر المركز العربي للسلامة والأمن الصناعي بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21- 24- /11 / 1994م . حضور المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للحماية من الحريق NFPA أميركا 2000-5.

وأما الفصل العاشر الأخير فقد ذكر المعد مجموعة الأوسمة والجوائز التي حصل عليها الراحل ومنها: وسام رئيس جمهورية السنغال 1995م ووسام السور 2011م من الديوان الأميري.

كلمات وصور

حمل الكتاب أيضاً بين دفتيه ألبوم صور وذكريات الراحل وأيضاً كلمات قالها أبناؤه وزوجته ومجموعة من الأصدقاء المقربين منه، عبروا فيها عن مدى احترامهم وتقديرهم للراحل ومسيرته العطرة وعطائه الخالد.

مقدمة الكتاب

سبق مقدمة الكتاب شكر وعرفان جاء فيهما: تتقدم أسرة المغفور له بإذن الله تعالى خالد محمد علي الياسين بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم بكلمة أو معلومة أو صورة في هذا الكتاب الذي يخلد مسيرة الراحل رحمه الله.

أما مقدمة الكتاب فقد حملت توقيع نجل الراحل الدكتور وليد خالد الياسين والذي جاء فيها:

اللواء خالد محمد علي الياسين، رحمه الله، رجل من رجالات الدولة المخلصين سجل بأعماله صفحات خالدة في تاريخ الكويت صفحات ستبقى مضيئة في ذاكرة الوطن هو ابن الكويت البار تربى على حب الكويت والتضحية من أجل الوطن، نشأ على المبادئ والقيم وتخرج في بريطانيا ليعود إلى بلاده حاملاً على عاتقه المساهمة في بناء الكويت وتطويرها.

هو أول من يحمل رتبة لواء في الإدارة العامة للأطفاء. رفع شعار التطوير وساهم في عمل كود الإطفاء، كما ساهم في إقرار قانون الإطفاء 37 لسنة 2002 ، كان مثالاً للقائد الفذ أفكاره كانت دائماً مبتكرة ورؤاه سابقة لعصره ، لم تقتصر أعماله على الإطفاء بل تجاوزت ذلك حيث قدم خبراته للقطاع النفطي وساهم في تأسيس شركة خدمات القطاع النفطي.

وأضاف مقدم الكتاب: وسيبقى والدي خالد الياسين على مر الزمن قيادياً ناجحاً صنع تاريخاً لاينسى كما سيبقى الأب الروحي في قلوب جميع الإطفائيين.

