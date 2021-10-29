كيف كان يعيش أمير الشعراء أحمد شوقي؟

النهار Weekend

رغم مرور ما يقرب من 90 عاماً على رحيل الشاعر المصري الراحل أحمد شوقي، أمير الشعراء، فإن سيرته - قبل شعره - لا تزال حاضرة وتفرض نفسها بقوة على المشهد الثقافي، المصري والعربي على حد سواء، ورغم الدراسات الكثيرة التي كتبت عن شوقي وشعره فإن جانباً آخر من حياته لم يكن بعيدًا عن اهتمامات الصحف أثناء حياته، وتحديدًا الجانب الإنساني عند أمير الشعراء.

في 1928 نشرت مجلة كل شيء والدنيا عادات أمير الشعراء اليومية، وتناولت يومه ونظام حياته، وقالت: إذا شاء الدهر القاسي أن يبتلي أحدا بمصيبة فحسبه أن يجعله سائق سيارة أحمد شوقي بك أمير الشعراء كي لا يذوق طعم الراحة أبدا قبل الساعة الثانية من بعد نصف كل ليلة.

وأضافت المجلة: كان يستيقظ شوقي من نومه صباحاً، ويرتدي ملابسه التي عُرفت بأناقتها عدا فترة من حياته أصابته عادة غريبة فصار لا يبالي باختيار ملابسه ومراعاة تجانس الألوان وتناسقها مع ثيابه، حتى إنه صار لا يطيق صبرًا على عقد ربطة العنق، ما جعل ابنته تصنع له ربطات جاهزة من نوع البابيون، وكانت دائماً متساوية من الخلف والأمام.

ووفق المجلة، فإن أمير الشعراء كان يغادر منزله في العاشرة صباحا قاصداً محل جروبي الجديد بميدان سليمان باشا، فيلتهم قطع من الفطير المحشو بالجبن وهو واقف على قدميه ثم يدنو من الحنفية بنفسه ويسكب بيده كأسا من الماء ويشربها ثم يخرج إلى سيارته، ليتجه بعدها إلى فندق الكونتيننتال، ليشرب قهوته، وينصرف ليبدأ في التجول في حي عماد الدين وهو يدخن.

وتوضح المجلة أنه بعد أن يطوف شوقي لفترة طويلة، يقصد محل صولت ويستقر فيه نحو الساعة حتى يحين موعد الغداء، فيركب سيارته و يعود إلى منزله بالجيزة يتناول غذاءه ويرتاح قليلا ليستعيد نشاطه، ثم يصعد إلى غرفته الخاصة ويتزود بعدد من المناديل المعطرة بماء كولونيا نوع انكنسن، التي كانت تشتريها وتعدها له زوجته، ويغسل بها وجهه، ويتجه مرة أخرى ليحتسي قهوته في الكونتيننتال ويتمشى قليلا ويذهب في السابعة إلى نادي الموسيقى الشرقية الذي كان عضوا فيه، فقد اشتهر شوقي بعشقه للسينما لذلك كان يقضي سهراته في دور السينما ويجلس في الصفوف الأولى ليتمكن من الرؤية، ومن السينما يقصد ثانية محل صولت ليمضي بقية السهرة مع أصدقائه وفي نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أو في منتصف الساعة الثانية يعود أدراجه للمنزل، وفي نحو الثانية بعد منتصف الليل يشرع أمير الشعراء في نظم قصيدة أو يعكف على مطالعة كتاب.

وعن عادات أمير الشعراء في الكتابة نشرت مجلة العالم في عددها الصادر بتاريخ 30 مايو من سنة 1926 موضوعا تحت عنوان كيف ينظم شوقي؟، قائلة لا تزال الجرائد والمجلات تعقد الفصول الطوال على الجزء الأول من ديوان شوقي الذي صدر أخيرا فرأينا أن نورد هنا كلمة عن أمير الشعراء بقلم شاعر القطرين خليل بك مطران قال: ينظم شوقي بين أصحابه فيكون معهم وليس معهم، وينظم في المركبة وفى السكة الحديدية وفى المجتمع الرسمي وحين يشاء وحيث يشاء.

ووفق مطران فإن جليس شوقي أنه ينظم الشعر إلا إذا سمع منه بادئ ذي بدء، غمغمة تشبه النغم الصادر من غور بعيد ثم رأى ناظريه وقد برقا وتواترت فيهما حركة المحجرين ثم بصر به وقد رفع يده إلى جبينه وأمرها عليه مرارا خفيفا هنيهة بعد هنيهة، فإذا قوطع خلال النظم انتقل إلى أي بحث يباحث فيه حاضر الذهن صافيه جميل المبادرة كعادته في الحديث، ثم إذا استأنف ذلك المنظوم ولو بعد أيام طوال عاد إليه كأنه لم ينقطع عنه مستظهرا ما تم منه حافظا لبقية الذي يغمره.

