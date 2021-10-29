النهار Weekend

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قليلون من يعرفون فن الصوت، بل إن الكثير لم يسمع حتى بوجود هذا النوع من الفن الذي اشتهر في البحرين والكويت، وهو إحدى الركائز الأساسية للغناء العربي عبر العصور في مختلف البلاد العربية، وأصبحت دول الخليج العربية حاضنة ثقافية لفن الصوت الذي يمارسه أبناؤها في سمرهم من دون تحريف محافظين على إيقاعاته المتنوعة وألحانه وكلماته التي تنبض بالشعر العربي الفصيح تارة وبالشعر الحميني تارة أخرى وبأسلوب التعبير الحركي والجديد عندما نسمع هذه الفنون بصوت نسائي تونسي يملك مساحة صوتية رائعة، الفنانة غزوة بن ابراهيم ورغم بحثها عن الانتشار وهذا حق مشروع لا جدال عليه، فإنها ذهبت الى الزاوية الصعبة لتحقيق معادلة لم يطرقها احد من جيلها او من سبقوها في المجال من نجوم المغرب العربي، حيث ستقدم عملاً غنائياً عبارة عن «ميدلي» يمر على فن الصوت واشهر الاغنيات التي شدا بها الرواد بمعية الفنان سلطان مفتاح من خلال ديو مدروس رسمه المخرج حامد الرندي. وعن هذه التجربة تقول الفنانة غزوة بن ابراهيم: سعيدة بها لكونها جديدة بالنسبة لي، والهدف منها تخليد الاعمال الغنائية لرواد ونجوم فن الصوت، ولا اخفيكم تخوفي من هذه الخطوة الا ان الاساتذة الذين تعاملت معهم كان لهم دور في توجيهي حتى يظهر «الميدلي» بالشكل المطلوب.

‏بالجانب الآخر قال سلطان المفتاح: سعيد بمشاركتي مع الفنانة غزوة بن ابراهيم التي غزت بصوتها الساحة الكويتية من خلال غناء ميدلي لفن الصوت بتطوير وتوزيع جديدين، وقد شاركتها في اكثر من مقطع في فن الصوت وفن صوت عربي وايضا شامي وهي فنون صعبة تحتاج إمكانات معينة. من جهته، قال الملحن محمد البعيجان: غزوة صوت عربي اصيل مثقف فنيا يستحق الدعم وهي من الاصوات التي تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت المستقبلية للاغنية العربية بشكل عام، صوت يذكرنا بأصوات وطريقة اداء فنانين الزمن الجميل، وهذا يعود للمخزون الفني الذي تربى عليه صوتها، اتمنى لها التوفيق في هذا «الديو» الفني مع الفنان الكويتي الشاب الرائع سلطان مفتاح من خلال ميدلي الصوت

كما عبر الموزع عادل الفرحان عن انبهاره بالنتيجة النهائية التي سيستمتع بسماعها الجمهور من خلال عمل تراثي وفن صوت جميل تم تنفيذه بشكل مطور يناسب هذا الوقت من دون تشويه هذا الفن الرائع وابدع فيه كل من عمل معنا سواء من عازفين ‏أو مطربين.

