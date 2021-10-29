تنتظر عرض فيلم «أشباح أوروبا» نهى عادل: «كوكو شانيل» علامة فارقة في مشواري

النهار Weekend

?

بدأت مشوارها في مجال الفن مغنية في دار الأوبرا وقدمت الكثير من الأعمال المميزة مثل (اوبرا كارمن) وغيرها.. لكن بدايتها في مجال التمثيل كانت من خلال مسلسل «شارع عبدالعزيز» مع عمرو سعد ثم توالت اعمالها المميزة مثل مسلسل «الاخوة اعداء» ومسلسل «السبع وصايا» ومسلسل «الكبريت الاحمر» وفيلم «لما بنتولد» وغيرها.. النجمة الشابة «نهى عادل» تحدثنا عن احدث اعمالها فيلم «اشباح اوروبا» ومتى سيتم طرحه للعرض.. ومسرحية «كوكوشانيل» التي عرضت مؤخراً على إحدى الفضائيات ..وكيف ترى لقاءها الاول بالنجمة شريهان... وما الاعمال الفنية الاقرب الى قلبها من بين كل اعمالها.

حدثينا عن أحدث اعمالك؟

? انتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث الاعمال السينمائية والتى اشارك في بطولتها وهو فيلم «اشباح اوروبا» ولا اعلم بالضبط متى سيتم عرضه وان كنت اعتقد انه سيكون خلال الفترة المقبلة خاصة ان اعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم قد تم الانتهاء منها منذ فترة.

? حدثينا عن قصة العمل؟

? قصة الفيلم تجمع بين الدراما والاكشن والاثارة وتدور احداثه حول زوجة تنجب ستة توائم ويضطر الزوج نتيجة سوء حالته المالية لبيع ثلاثة من هؤلاء الابناء وعندما تكتشف الزوجة ذلك تقرر ترك زوجها والسفر للخارج ويؤدى هذا إلى وجود العديد من الصراعات والخلافات بين هؤلاء التوائم بعدما يكبرون وتتصاعد الكثير من الاحداث بينهم.

? ماذا عن طبيعة الشخصية التي تجسدينها؟ ومن فريق العمل في الفيلم؟

? بالنسبة للشخصية التي اجسدها فالجهة المنتجة للعمل طلبت من افراد وابطال الفيلم عدم تناول الشخصيات التي يجسدونها في الاعلام ..وان كنت اتوقع ان الشخصية التى اجسدها فى الفيلم ستنال اعجاب الجمهور والنقاد خاصة انها شخصية جديدة عليّ..والفيلم بشكل عام اعتقد انه يحمل فى طياته احداث وشخصيات جديدة على المجتمع المصري والعربي.

وبالنسبة لفريق العمل فعلى راسه النجمة «هيفاء وهبي» واحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وباسم سمرة وعباس ابو الحسن واروى جودة والفيلم تأليف كريم فاروق وامين جمال واخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

? كيف ترين ردود الافعال حول مسرحية «كوكوشانيل» والتي عرضت في عيد الاضحى على احدى المنصات الالكترونية؟

? طبعا أنا سعيدة للغاية لكوني أحد أفراد هذا العمل المسرحي الكبير والذي مثل عودة لأسطورة الفن والاستعراض النجمة شريهان بعد غياب يصل لعشرين عاما ..وأرى انه رغم أن المسرحية تعرض على إحدى المنصات الالكترونية منذ أيام قليلة فقط الا أنها نالت إعجاب النقاد والفنانين كما انها نالت إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور والذي بالطبع كان ينتظر عودة نجمته الكبيرة شريهان للفن مرة أخرى.

? كيف كانت مشاركتك في المسرحية؟

? ستندهش كثيرا عندما تعلم أن مشاركتي في هذا العمل المسرحي لم تتطلب أكثر من ثوانٍ معدودة عندما اتصل بي مخرج المسرحية هادي الباجوري منذ حوالي 4 سنوات وحدثني عن عمل مسرحي يطلب مني أن أكون احد ابطاله ثم اخبرنى ان النجمة شريهان هي بطلته وقتها قلت له على الفور أنا موافقة بصرف النظر عن طبيعة أو حجم الدور الذي اجسده في المسرحية حتى ولو كان مشهدا واحدا أو جملة واحدة في المسرحية كنت سأوافق.. وعندما التقيت بها وأثناء البروفات اكتشفت كم هي فنانة جميلة ولديها طاقة إيجابية وتحمل الحب في قلبها تجاه كل الناس وبالفعل شاركت في المسرحية التي اعتبرها من أهم المحطات في مشواري الفني.

? حدثينا عن هذا العمل المسرحي والشخصية التى تجسدينها؟

? المسرحية تتناول شخصية «كوكوشانيل» ذلك الاسم اللامع في عالم الأزياء والموضة والتى رغم شهرتها الواسعة والكبيرة إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن بدايتها كانت متواضعة حتى أنها كانت طفلة فقيرة ويتيمة تم وضعها لسنوات في إحدى دور الأيتام حتى كافحت ووصلت لما وصلت إليه... وأنا اشارك بالمسرحية ليس فقط تمثيلا بل أيضا غناء حيث اننى اقدم استعراضا واقدم اغنية باللغة الفرنسية.. واعتقد أن هذا العمل المسرحى سيحقق نجاحا كبيرا من الناحية الجماهيرية والفنية في ذات الوقت وبالفعل هناك الكثير من نجوم الفن والمشاهير والنقاد قد شاهدوا المسرحية وابدوا إعجابهم بكل ما فيها سواء من حيث القصة أو التمثيل أو الاستعراضات أو الموسيقي أو الإخراج.

? ممتتكون أسرة العمل بجانب النجمة شريهان؟

? يشارك بها أيضا الفنانة الشابة إنجى وجدان وهانى عادل وايمن القيسونى وحنان يوسف وسمر مرسى والنجم اسر ياسين كضيف شرف والمسرحية من تأليف واشعار مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

? لماذا أنت بعيدة عن السينما؟

? بالفعل في السنوات الماضية كنت بعيدة بشكل كبير عن السينما ربما لأنه لم يعرض عليّ العمل المناسب لى والذي أجد فيه قدرة للتعبير عن موهبتى...لكنني في الاونة الأخيرة أحضر بقوة فلديّ فيلم ينتظر العرض...كما اننى شاركت في بطولة الفيلم السينمائي «لما بنتولد «والذي عرض منذ عامين تقريبا.

? ما رأيك في ردود الافعال حول فيلمك الأخير «لما بنتولد»؟

? سعيدة للغاية بترشح الفيلم عن مصر لجائزة الاوسكار كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية وذلك من قبل لجنة مكونة من حوالي أربعين من كبار النقاد المصريين ..وسبق للفيلم أن نال الكثير من التقديرات والتكريمات كان أخرها حصوله من مهرجان «جمعية الفيلم» على جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مخرج وأفضل سيناريست كما شارك الفيلم في مهرجان الجونة الماضي وحصل على اعجاب أغلب النقاد والمتابعين .

? ما أسباب نجاح هذا الفيلم من وجهة نظرك؟

? في رأيي الورق والسيناريو الجيد والمتميز للعمل وهو من تأليف الراحلة نادين شمس فالفيلم تناول 3 قصص مختلفة ومتنوعة تتناول قضايا اجتماعية يعج بها المجتمع المصري ولكن بشكل واضح وبه الكثير من الجرأة في إطار حبكة درامية متميزة وإخراج متميز من المخرج تامر عزت وأيضا مجموعة متميزة من الفنانين مثل دانا حمدان وسامح الصريطي وسلمى حسن وحنان سليمان وبسنت شوقي والمطرب أمير عيد وهو بطل إحدي القصص الثلاث كما أن أغانيه من خلال الفيلم أسهمت بشكل كبير في نجاح الفيلم.. وأنا قدمت من خلال الفيلم شخصية مميزة وجديدة بالنسبة لي حيث جسدت شخصية زوجة رجل أعمال تشارك زوجها في الكثير من أعماله ومشروعاته ولكن في ذات الوقت يقع بينهما الكثير من الخلافات مما يؤدي بها الى الوقوع في العديد من النزوات مع عدد من الشباب في محاولة منها لارضاء نفسها.

? كيف تتعاملين مع النقد الذي يوجه اليك؟

? إذا كان النقد إيجابياً فإنني أسعد به وأحاول الاستفادة منه قدر الإمكان ..لكن إذا كان النقد سلبياً فإنني أتعامل معه بالتجاهل وأحاول ألا يؤثر في خطواتي ومسيرتي.

? ما الأعمال الفنية التي شعرت أنها كانت محطات فنية مهمة في مشوارك حتى الآن؟

? هناك مسلسل «السبع وصايا» للمؤلف محمد أمين راضي والمخرج خالد مرعي.. وأيضا مسلسل «الكبريت الاحمر» والذي قدمت من خلاله شخصية جريئة للغاية وهي شخصية فتاة الليل «اسرار» للمؤلف والمخرج عصام الشماع بجانب طبعا فيلم «لما بنتولد» ومسرحية «كوكوشانيل».

