ليلة طربية تجمع أصالة وعبدالله الرويشد

النهار Weekend

بباقة منتقاة من الأغاني التي تجمع فخامة الصوت والطرب الأصيل، وعلى مدرج خورفكان، التحفة الفنية المعمارية التي تجمع العمارة الرومانية بالطابع الإسلامي، سيكون جمهور إمارة الشارقة والإمارات غداً على موعد مع ليلة لا تنسى تجمع الفنانان عبد الله الرويشد وأصالة. وقال الفنان عبد الله الرويشد: «جمهوري الحبيب في الشارقة خصوصاً في خورفكان، انتظروني لنغني معاً ونحتفي معاً بالموسيقى والطرب والنغم الجميل، في مدرج خورفكان، هذا المدرج الجميل الذي يسعدني أن أكون من أوائل من سيغني عليه برفقة الرائعة أصالة».

وقالت الفنانة أصالة: «وعدتكم بأني سأعود، لأن للشارقة سحراً لا ينسى، والآن أعود بكل حب لأغني في خورفكان وأشارك معكم ما في قلبي بالأغاني والألحان، وأتشارك هذا النجاح مع الغالي أبو خالد، الفنان عبد الله الرويشد».

