القهوة العربية.. صراعات «مُرّة»

وطن النهار



تعتبر القهوة المشروب الرسمي للضيافة العربية، وإحدى العلامات الفارقة في تاريخ البشرية، لاسيما أنها تكاد تكون المشروب الوحيد الذي نُسجت حوله الحكايات والأساطير المدهشة حينا، والساخرة المريرة في أحيان أخرى، ولعل القهوة تكاد أيضا تكون المشروب الأكثر إثارة للجدل من الناحية الفقهية، حيث دار بسببها جدل عنيف بين علماء الدين على مدى ثلاثة قرون من الزمان فهناك من أتى بحرمتها حرمة قطعية وكفّر شاربها، وهناك من وصفها بأنها مشروب الصالحين وذكرتها المرويات وكتبت عنها الكتب والشعارات.

يعود تاريخ القهوة إلى القرن العاشر وربما لوقت سابق حسب عدد من التقارير والأساطير المتعلقة بأول من استخدمها. ويعتقد أن الموطن الأصلي للقهوة كان إثيوبيا. وأقدم الأدلة المثبتة على شرب القهوة أو معرفة شجرة البن هي من القرن الخامس عشر في الأديرة الصوفية في اليمن، وبحلول القرن السادس عشر وصلت إلى بقية الشرق الأوسط وجنوب الهند وبلاد فارس وتركيا والقرن الأفريقي وشمال أفريقيا. ثم انتشرت القهوة إلى البلقان، وإيطاليا وبقية أوروبا إلى جنوب شرق آسيا ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقبل الدخول في تفاصيل تاريخ القهوة وحكاياتها نبدأ باسمها ومكتشفها الأول قيل أن اسمها اشتق من تأثيرها فهي تقهي شاربها أي تذهب بشهوته عن الطعام أي يزهد فيه.. وسميت أماكن شربها بالقهوة و المقاهي لأنها سبقت في معرفتها واكتشافها مشروب الشاي بزمن طويل، وكانت الدكاكين والحوانيت التي تبيع المشروبات مثل (الخروب، الدوم، العرقسوس، والسوبيا) تسمى الشربتلي.

رحلة القهوة

ذكر الأديب الراحل جمال الغيطاني، في كتابه الشهير ملامح القاهرة في ألف عام، أن شيخ الزهد والتصوف أبوبكر عبدالله العيدروسي اليمني أول من اهتدى إلى القهوة، حيث كان يمر في سياحته بشجرة البن فاقتات من ثمره حين رآه متروكاً مع كثرته فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلاباً للسهر وتنشيطاً للعبادة فاتخذه طعاماً وشربا. وأرشد أتباعه إليه..ثم وصل العيدروسي إلى مصر سنه 905 هجرية وبعد أن أحبها الناس انتشر بيعها في دكاكين الشربتلية وسميت باسم المقاهي وأطلق على من يقدمها قهوجي ولعل هذه الرواية التي ذكرها الغيطاني في كتابه هي الأقرب للحقيقة في أمر اكتشافها.

العواصم الثلاث

أما أشهر حوادث وحكايات القهوة المؤسفة في صراع الفقهاء وبعض سلاطين الدولة العثمانية حول حرمتها وحلها نوردها في ثلاث وقائع في مكة والقاهرة وإسطنبول..كانت مكة تتبع في فتاويها وتصريف أمورها الدينية والحياتية والإدارية القاهرة في عهد السلطان قانصوه الغوري آخر سلاطين المماليك في مصر وبلاد الشام قبل أن تتبع لسلطة العثمانيين في القرن العاشر الهجري، وكان محتسب مكة وحامي الأخلاقيات بها وقتذاك خاير بك الجركسي الذي عينه العثمانيون وفى ليلة احتفال بالمولد النبوي عام 917.. رأى خاير بك جماعة يشربون القهوة بجوار الكعبة فظنها خمراً فعقد مجلس العلماء والأطباء وكانت شرارة الاختلاف الأولى حيث انقسموا في حرمتها وحِلِّها، ووقف الشيخ محمد بن عراق الذي كان يوصف بأنه شافعي زمانه!! وأفتى بهدم بيوت القهوة ولكنها في ذاتها حلال.. أي حلل القهوة وحرم مقاهيها.

حرب القهوة

واشتعلت الفتنة فأطلق خاير بك مناديا في مكة يمنع القهوة وأرسل إلى السلطان في مصر محضرا يقول فيه ما قولكم في مشروب يقال له القهوة مشاع شربه بمكة المكرمة وغيرها بحيث يتعاطونه في المسجد الحرام وغيره..ويدار بينهم بكأس من إناء لآخر وقد أخبر خلق ممن تابع عنه أن كثيره يؤدي إلى السكر وأخبر عدول الأطباء أنه مضر بالأبدان، ولما كان الشيخ نورالدين بن ناصر الشافعي مفتي مكة ومدرسها آنذاك من المدافعين عن القهوة في مجلس خاير بك، وهذا ما ذكره كتاب عمدة الصفوة في حل القهوة للشيخ عبدالقادر الأنصاري، والذي تناول خلاله كثيراً من الحكايات والأحداث والفتاوى والصراعات التي دارت حول القهوة.

معركة السنباطي والقهوة السادة

أما في مصر فكان الشيخ أحمد عبدالحق السنباطي أول من تولى مشيخة الأزهر في العهد العثماني سنه 945، حسب جدول كتاب مشايخ الأزهر في العصر العثماني الصادر عن مكتبة الإسكندرية وكان الشيخ السنباطى صاحب سطوة كبيرة على العلماء بعد أن ذاع صيته في مصر والشام واليمن والحجاز وبلاد الروم، وقاد الشيخ السنباطي حملة قوية وشرسة ضد القهوة وأفتى بتحريمها تحت دعوى أنها مُسكرة وثارت ثورة العامة بعد هذه الفتوى وتعصب جماعة من العوام وخرجوا إلى بيوت القهوة وكسروها ودمروها دون أمر مباشر من الحاكم مما أدى إلى اشتعال الفتنة.

وأرسل تجار البن وفداً منهم إلى الشيخ السنباطي يرجونه العدول عن فتواه حتى تخمد الفتنة فرفض قائلا مادامت القهوة تؤثر في العقل فهي حرام وهنا قامت معركة كبيرة بين مؤيدي السنباطي والتجار وتضامن مع التجار أصحاب المقاهي وقتل أحد مؤيدي التجار وجرح آخرون واستمرت المعركة واشتدت وسقط فيها آخرون وهرب الشيخ السنباطي ومن معه إلى المسجد فحاصر التجار المسجد ومعهم أهالي القتلى واستمروا في حصارهم وصنعوا القهوة ووزعوها ساخنة بدون سكر نكاية في السنباطي ومن معه وتحديا على فتواه، ومن أجل إنهاء هذه الفتنة أحال السلطان الأمر إلى قاضى القضاة محمد بن إلياس الحنفي وبعد كثير من المناقشات أفتى بعدم تحريم القهوة.. وتولى حكم مصر خسرو باشا وفى زمنه انتشرت القهوة والمقاهي حسب كتاب أوضح الإشادات فيمن ولى مصر من الوزراء والباشوات تأليف أحمد جلبي عبدالغني.

حكم سلطاني

بعد ربع قرن وكما قال الشيخ الجزيري في كتابه الدرر الفرائد جاء حكم سلطاني مفاجئ إلى القاهرة في سنه 968 يقضي بمنع المنكرات والمسكرات والمحرمات فأغلقت أبواب الحانات والخانات ومنع استعمال القهوة التجاهر بشربها وتم هدم مقاهيها ونفذ العسس الأمر السلطاني بقسوة، والعجيب أن السلطة العثمانية كانت تتساهل في أمر الخمر والحشيش، معللة ذلك بأنه يؤدي إلى حرمان الخزينة السلطانية من الضرائب المفروضة، في الوقت الذي ظل أمر القهوة يتراوح ما بين الحِل والحُرمة حتى أنه في كتاب حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة للشيخ الإدكاوي وهو من قرية قريب رشيد بدلتا مصر 1104هـ ذكرت حوادث جديدة ومناوشات واختلافات بعد أكثر من ثلاثة قرون عن بدء الفتن الخاصة بالقهوة.

فرمان قطع رأس

ازداد الامر صعوبة مع صدور فرمان السلطان مراد الرابع الذي تولى الخلافة 1042هـ، وكان الفرمان يقضي بتحريم شرب القهوة وقطع رأس من يجاهر بشربها بدعوى أنها كما جاء في التقرير الذي رفعه إليه وزيره تنبه عقول الناس وتزيد غضبهم ضد السلطان وتجعلهم يخططون للنيل منه حيث يجتمع الخلق في بيوت القهوة وتدور المعازف والغناء والحديث في شؤون البلاد ويكثر اللغط والغلط.

ولما مات السلطان مراد الرابع في سن صغيرة 27 عاما اثر مرضه بتليف الكبد لإفراطه في شرب الكحوليات تولى بعده شقيقه إبراهيم الأول الذي بدأ عهده بتخفيف فرمان أخيه بأن يتم تغريم وجلد شارب القهوة للمرة الأولى وإذا ضبط مرة ثانية يتم تقييده بالحبال ويشد عليه حجر كبير ويلقى في النهر حتى الموت.

على جانب آخر كان للقهوة حضور كبير في كثير من الكتب حيث وصفها الشيخ جمال الدين القاسمى في كتابه رسالة الشاي والقهوة والدخان قائلا مشروب الكُتاب والمدرسين والمطالعين للكتب والمعلمين للعلوم الأدبية والصناعية والشعراء وأهل الأدب، وكان العلماء يقولون قهوة البُن أو القهوة البُنية لتمييزها لأن القهوة كانت اسما من أسماء الخمر عند قدماء العرب.

