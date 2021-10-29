«إينال».. حكاية حمّام «اللي اختشوا ماتوا»

وطن النهار



اللي اختشوا ماتوا.. مثل شعبي شهير بين أوساط المصريين، وبعض البلدان العربية، ورغم ذيوع المثل، إلا أن كثيرين لايعلمون تفاصيل ظهوره أو المناسبة التي ارتبطت به، غير أن شارع المعز لدين الله الفاطمي، في القاهرة التاريخية، يمتلك التفاصيل الكاملة للواقعة التي ترتب عليها ظهور المثل وشيوعه، ليس هذا فحسب لكن المكان الذي ارتبط بالمثل لا يزال قائمًا حتى وقتنا هذا، ويعتبر واحدًا من أهم المعالم التاريخية في العمارة الإسلامية، وهو حمام إينال الذي شيده السلطان الأشرف إينال، السلطان الثاني عشر من الشراكسة، منذ ما يقرب من 700 عام ليصبح واحدًا من أقدم الحمامات الشعبية العثمانية بحي الجمالية.

وإينال بحسب الروايات التاريخية كلمة أصلها شركسي ومكونة من كلمتين وتعني بالعربية شعاع القمر وشيد حمام إينال وظيفة اجتماعية حيث كان الذهاب للحمامات الشعبية أهم العادات والتقاليد التى اعتادها المصريون وكانت بعض الحمامات القديمة تتيح الفرصة للرجال فقط واتيح البعض للنساء فقط، لكن إينال كان من الحمامات المقسمة إلى ركن للرجال وركن للنساء.

إضاءة صحية

ويتميز حمام إينال دون غيره عن حمامات القاهرة بنظام الإضاءة الذي يشيع في المكان جوًا من الراحة والهدوء، فسقف الحمام عبارة عن قباب سماوية مقسمة إلى أركان و مكسوة بالزجاج الملون الذي يعكس الإضاءة الخارجية لكن بشكل صحي ومختلف، ويحتوي الحمام على أربعة مغاطس، ويجري تغيير المياه مرتين يوميًا. وهناك واجهة واحدة مستحدثة للحمام في الجهة الجنوبية الشرقية تطل على شارع المعز لدين الله، بها مدخل رئيسي تتوسطه فتحة باب ذات مصراع خشبي واحد، ويليه لوحة حجرية بها بحر به كتابة بخط النسخ البارز.

الحمام كان يشمل مسلخاً وهو عبارة عن حجرة متوسطة مكسوة بالرخام فى جوانبها وبها مصاطب من الرخام الأبيض لايزيد عددها عن أربع مصاطب يجلس ويستريح عليها الزبائن وربما فرشت بالوسائد والفرش، وربما لم يكن عليها سوى الحصير، ومن المسلخ يدخل المستحم إلى أولى الغرف الدافئة بالحمام وهى أيضا بمثابة غرفة الانتظار، وفيها مصطبتان من الرخام فوق أرضية من الرخام الأبيض وداخل الغرفة اعتاد المستحم أن يلف جسده بمنشفة تصل إلى الركبتين، حتى إذا حان دوره دخل غرفة ثانية أشد سخونة تعرف بـبيت الحرارة بها أربعة أحواض من الحجر داخل أربعة أواوين وتتوسطها فسقية تخرج منها مياه ساخنة.

وفى بيت الحرارة يقوم شخص كان يعرف بـالمكيساتي بتدليك جسم المستحم وفرك جلده لإزالة ما قد يكون قد علق على جسد المستحم من أوساخ حتى تتفتح مسام الجلد تماما ثم يعود المستحم إلى البيت الأول حيث يمكث فترة تتوازن فيها درجة حرارة جسمه مع الجو حتى لا يتعرض للهواء البارد في الخارج إذا غادر الحمام مباشرة.

أما فيما يتعلق بارتباط حمام إينال بالمثل الشعبي الشهير اللي اختشوا ماتوا، فتشير الروايات التاريخية إلى أن حريق نشب داخل الحمام أثناء تواجد مجموعة من الفتيات في المكان المخصص للنساء وبسبب خشيتهن من الخروج إلى الشارع فقد متن حرقًا ليتداول العامة بعد ذلك الواقعة تعليقا بجملة اللى اختشوا ماتوا التي تحولت بمرور الأيام إلى مثل شعبي، وبعد هذا الحادث تقرر أن يصبح الحمام للسيدات فقط، بعد أن كان للرجال والسيدات في آن واحد، وحديثا أغلق وتحول إلى مزار سياحي بعد إيقاف نشاطه.

