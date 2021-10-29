إسرائيل تهدد بقطع الكهرباء عن الضفة الغربية

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القدس المحتلة- الوكالات: ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية هددت بقطع التيار عن مناطق فلسطينية بالضفة الغربية، بسبب عدم تسديد الفواتير في مشكلة تتكرر دائما منذ سنوات.

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية كان، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تطالب بمدفوعات تزيد عن نصف مليار شيكل (حوالى 156 مليون دولار) وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. ويعتمد الفلسطينيون على إسرائيل في الحصول على جميع احتياجاتهم من الكهرباء تقريبا من خلال شراء شركة محلية للطاقة الكهربائية من الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة ثم تبيعها على عملاء في الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية.

وغالبا ما يفشل الجانب الفلسطيني في سداد مستحقاتها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، ما ينتج عن ذلك أزمات مماثلة وقطع التيار عن بعض المناطق في الضفة الغربية.

وأشارت التقارير إلى أن المناطق المتضررة من قطع التيار الكهربائي المحتمل هي رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قريبة من القدس، حيث سيتم قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات فقط.

وأخطرت السلطات الإسرائيلية للمرة الثانية منذ أسبوعين السلطة الفلسطينية بضرورة دفع الديون المتزايدة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، إلا أن السلطة الفلسطينية تدرك أنها لن تكون قادرة على سداد ديونها على المدى القريب، ولهذا قدمت قائمة بمناطق تطلب عدم قطع التيار عنها، والتي تشمل مستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية، طبقا لـكان.

وقبل عامين، قطعت إسرائيل، الكهرباء عن أجزاء من الضفة الغربية بسبب ديون فلسطينية مماثلة تبلغ 500 مليون دولار مستحقة على موزع الكهرباء الفلسطيني الرئيس في الضفة الغربية. وسددت السلطة الفلسطينية نصف تلك الديون خلال شهر يناير من العام 2020.

ويكون قطع التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية في النهار لساعات محدودة كما حدث في العام 2019.

