تجريف المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس ولليوم الرابع على التوالي، تجريف المقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية إن أهل القدس احتجوا على تجريف المقبرة بالوقوف أمامها ومنع آليات الاحتلال من دخولها، كما واشتبكوا بالأيدي مع قوات الاحتلال أدت إلى اعتقال مقدسيين من محيط المقبرة بعد الاعتداء عليهم، وتابعت كما قام المقدسيون بإزالة السياج الحديدي الذي بنته سلطات الاحتلال على مدار يومين حول المقبرة.

ومن جانبه حَمَل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين الأمتين العربية والإسلامية المسؤولية الكبرى حول استهداف السلطات الاسرائيلية للمقدسات الإسلامية وتدنيس حرمتها. وأضاف المفتي إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمقابر الإسلامية في القدس المحتلة، يأتي في إطار محاولاته تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي في المدينة.

