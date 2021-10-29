الأمم المتحدة: %90 من السوريين «تحت خط الفقر»

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد، وأشار إلى أن كثيرا منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.

ودعا غريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأزمة السورية المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة منقذة للحياة وإيصالها بشكل فعال وشفاف إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سورية، حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم بكرامة.

وقال المسؤول الأممي إنه علاوة على الفقر المتزايد وأزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي، يواجه السكان في سورية أيضا عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا وهي آخذة في الارتفاع.

وأضاف غريفيث أن السوريين على وشك مواجهة شتاء قارس آخر، مشيرا إلى أن هطول الأمطار والبرد والشتاء سيؤدي إلى تفاقم المصاعب والمخاطر.

وأشار في هذا السياق إلى وجود نحو مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال يعيشون في مخيمات هشة، أو في الوديان التي تغمرها المياه، أو على سفوح التلال الصخرية المعرضة للعوامل الجوية.

على صعيد اخر تحدث نشطاء ومراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي عن نشر روسيا مقاتلات لأول مرة في محافظة الحسكة بشمال شرق سورية. وتداول نشطاء في الإنترنت صورة تظهر مقاتلة روسية من طراز سو-35 إس قيل إنها هبطت الأربعاء لأول مرة في مطار مدينة القامشلي الخاضع لسيطرة الجيش السوري وفقا لاتفاق مبرم بين حكومة دمشق وقوات سورية الديموقراطية. ورجح بعض المراقبين أن موسكو بهذه الخطوة تبعث إشارة إلى أنقرة، وسط بوادر عملية عسكرية جديدة قد تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية.

في المقابل أعربت تركيا، امس عن عتبها على كل من أميركا وروسيا، متهمة الطرفين بعدم الوفاء بوعودهما، في ما يتعلق بالقوات الكردية في سورية. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات نشرها تلفزيون تي آر تي الرسمي، إن روسيا وأميركا لم تفيا بوعودهما حول سحب وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني من مناطق في سورية. كما هدد بتحرك بلاده لمعالجة تلك المسألة، قائلا في وضع كهذا علينا فعل ما يلزم. واعتبر أن الاعتداءات التي تقترفها الوحدات الكردية زادت في الفترة الأخيرة.

