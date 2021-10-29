السودان.. حمدوك يدعو إلى «تحوُّل مدني ديموقراطي»

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الخرطوم- الوكالات: واصل متظاهرون سودانيون امس لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وأعاد المتظاهرون امس نشر العوائق في الطرق لقطعها بينما أفادت مصادر طبية بمقتل سبعة متظاهرين وجندي الاثنين ووصول جثث أخرى الى المستشفيات نتيجة أعمال عنف في الأيام التي تلت.

في غضون ذلك، نقل مصدر مقرَّب من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الذي أطيح به في انقلاب عسكري ووُضع قيد الإقامة الجبرية، قوله إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديموقراطي. وأضاف المصدر ان حمدوك شدد أيضا على التزامه أهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019 وحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. وسُمح لحمدوك بالعودة إلى منزله يوم الثلاثاء تحت حراسة مشددة.

وربطت دول الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا) استمرار تعاونها مع السودان بعودة حمدوك لمباشرة مهامه.

وقال مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري امس يوم الاثنين في الخرطوم، دخلت المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة.

ولا تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية إلى إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين.

والأربعاء، أصدرت وزارة الثقافة والاعلام التابعة للحكومة المطاح بها والرافضة للانقلاب، بيانا نشرته على صفحتها على فيسبوك أشارت فيه إلى أن الانقلابيين يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.

وكانت قوات الأمن كثفت حملتها التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن البرهان أعفى ستة سفراء سودانيين من مناصبهم. وأعفى البرهان كلاً من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف. وكان مصدر دبلوماسي قال إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين الماضي.

