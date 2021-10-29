قطع المساعدات يهدِّد اقتصاد السودان المنهك «بعواقب وخيمة»

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عواصم- الوكالات: حذر خبراء من أن الانقطاع المفاجئ للتمويل ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاد السودان المنهك، فيما علق البنك الدولي مساعداته للخرطوم بعد استيلاء الجيش على الحكم.

كما علق الاتحاد الافريقي عضوية السودان في الكتلة بسبب الاستيلاء «غير الدستوري» على السلطة وجمدت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار الى البلاد.

وكان القادة المدنيون والعسكريون في السودان يتقاسمون السلطة على مدار العامين الماضيين من خلال اتفاق هش. ومن المرجح أن يكون للانقطاع المفاجئ للمساعدات عواقب وخيمة على اقتصاد السودان المنهك، في الوقت الذي كان فيه قد بدأ بالتحسن.

ووضعت تحركات البنك الدولي والاتحاد الافريقي مزيدا من الضغط على زعيم الانقلاب، الجنرال عبدالفتاح البرهان، لإعادة الحكومة المدنية.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان «إنني قلق للغاية من الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن تتسبب فيه على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية».

وكان السودان تمكن في مارس من الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ حوالى 30 عاما، بعد أن سدد متأخراته. وقال مالباس في ذلك الوقت إن البلاد كانت تحرز بعض التقدم الاقتصادي، بعد سنوات من معاناتها من أزمة عميقة.

وساهم البنك الدولي بنحو 3 مليارات دولار في مساعدة السودان لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم وأمور أخرى، وفقا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

