مجلس الأمن سيكتفي بـ«القلق».. وروسيا تمنع «إدانة» إجراءات الجيش

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: توقَّعت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إمكانية صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، يعرب فيه عن «القلق» من إجراءات الجيش السوداني الأخيرة. وقالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي إن بريطانيا توزع مسودة ثالثة لمشروع بيانها في المجلس بشأن السودان. وأضافت المصادر ان مشروع البيان يعرب عن قلق مجلس الأمن العميق حيال استيلاء الجيش السوداني على السلطة، عوضا عن إدانته وفق المسودتين السابقتين. كما يدعو مشروع البيان السلطات العسكرية في السودان إلى إعادة إرساء الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين على أساس الوثيقة الدستورية.

وتأتي الخطوة البريطانية بعد أن أثارت روسيا اعتراضات على تضمين بيان المجلس أي إدانة لإجراءات الجيش السوداني وفي حال لم تعترض أي دولة سيُعتمد البيان تلقائيا. وتشير المصادر إلى فرصة معقولة لصدور البيان بصياغته الأخيرة المطروحة حاليا، حيث خلا النص من أي إشارة إلى وقوع انقلاب عسكري بالسودان، ولم يتضمن إدانة لإجراءات الجيش.

وقال ممثل السودان في الأمم المتحدة محمد محمود محمد إن من المهم مواصلة مجلس الأمن الدولي دعم الشعب السوداني في هذه المرحلة التي وصفها بالمهمة والمفصلية. ودعا محمد محمود مجلس الأمن للعب دور بنّاء في تقريب المواقف بين المدنيين والعسكريين في بلاده، مؤكدا وجوب الحفاظ على مكاسب العامين الماضيين في البلاد بما يتسق مع مبادئ الوثيقة الدستورية.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الوضع في السودان، وإن بلينكن رحب بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بتعليق عضوية السودان. وأضاف البيان ان بلينكن وفكي اتفقا على ضرورة عودة السودان إلى القيادة المدنية، وأنهما أكدا حق السودانيين في التعبير عن مطالبتهم بالحكم المدني من دون استخدام القوة ضدهم. وقال بيان آخر للخارجية الأميركية إن بلينكن جدد خلال اتصال مع وزيرة الخارجية السودانية (المعزولة) مريم الصادق المهدي إدانة واشنطن لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان، وفق تعبير البيان. وزاد البيان ان بلينكن بحث مع مريم الصادق المهدي الخطوات التي يمكن أن تتخذها واشنطن لدعم السودانيين.

