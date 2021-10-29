الحكومة العراقية تحاول إطفاء فتنة أججها «داعش»

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بغداد - الوكالات: وصل وفد امني حكومي رفيع المستوى امس الى محافظة ديالى شرقي العراق لاحتواء عنف طائفي، بعد هجوم شنه تنظيم داعش على قرية الرشاد ليل الثلاثاء؛ ما ادى الى مقتل وجرح العشرات. وبعد الهجوم شن مسلحون من قرية الرشاد هجوما انتقاميا على قرية مجاورة ادى الى قتلى وتدمير بساتين.

وقالت مستشارية الأمن القومي العراقية في بيان ان وفدا امنيا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس اركان الجيش العراقي عبدالأمير يار الله، ووزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق؛ وصل الى محافظة ديالى.

وقال مصدر امني بقيادة شرطة ديالى ان الوفد جاء لاحتواء التصعيد الطائفي بين سكان قضاء وقرى المقدادية مشيرا الى انه منذ ليل الثلاثاء بعد هجوم تنظيم داعش شهدت بعض القرى في قضاء المقدادية موجة نزوح خوفا من عمليات انتقام لأسباب طائفية. ويتزامن وصول الوفد مع ارسال تعزيزات من الجيش والشرطة الى محافظة ديالى في اعقاب الهجومين.

والأربعاء وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قوات الأمن بتكثيف الجهد الاستخباري لمنع الهجمات، متوعدا بالقصاص من مرتكبي جريمة المقدادية، وفق بيان صادر عن متحدث عسكري. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واع ان السلطات عززت التواجد الأمني في المقدادية بارسال لواءين من قوات الرد السريع (تابعة للداخلية) وفوج من جهاز مكافحة الارهاب (نخبة الجيش) وفوج آخر من الجيش، الى جانب مراقبة مستمرة من قبل الطيران العسكري. وأضاف انه ستنفذ عمليات نوعية ومباغتة تعتمد على معلومات استخبارية لملاحقة الارهابيين المتورطين في الهجوم على قرية الرشاد. وقال ان تنظيم داعش الدولة يحاول اثارة الفتنة لأنه غير قادر على مواجهة القوات الأمنية.

وكانت مصادر ذكرت ان قرية نهر الامام التابعة لمدينة المقدادية في محافظة ديالى العراقية تشهد نزوحا جماعيا لعشرات العائلات خوفا من عمليات قتل انتقامي، بعد تعرضها فجر الأربعاء لهجوم شنه مسلحون ملثمون. وذكرت المصادر ان العائلات نزحت بسبب عدم تمكن القوات الأمنية من فرض الأمن ومنع المسلحين من اقتحام القرية بعد هجوم تعرضت له ليل الثلاثاء قرية الرشاد المجاورة موضحة ان ضحايا عمليات القتل في قرية نهر الامام بلغ عددهم 14 قتيلا.

