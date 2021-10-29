«طالبان»: المجرمون يطاردون القاضيات!

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لندن - كابول - الوكالات: بعد سيطرة حركة طالبان على افغانستان اضطرت مئات القاضيات الى الفرار من بيوتهن والاختباء خوفاً على حياتهن، فقد فتحت طالبان ابواب السجون في انحاء البلاد، وأطلقت سراح المجرمين الذين حكمت القاضيات ذات يوم بحبسهم، وهاهم الآن يتعقبون القاضيات، ويهددونهن بالقتل. وحاولت القاضيات مغادرة البلاد الى اي بلد آمن، ومن بينهم 26 قاضية تمكن من الوصول الى اليونان.

تحدثنا قاضية عن ليلة انطلاقها في رحلة الخروج من افغانستان وتقول انها تلقت اتصالا هاتفيا قرب منتصف الليل، وكان الوقت قد حان للمغادرة. وتقول كانت اسوأ لحظة في حياتي، عندما نظرت الى طفلي ونحن نهم بالمغادرة. كنت يائسة للغاية. وتساءلت عما اذا كنت فعلا سأتمكن من اخراجهما سالمين من افغانستان.

وعانت القاضية من الخوف خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت خروجها، وكانت مطاردة من قبل الرجال الذين سبق ان حكمت عليهم بالسجن لارتكابهم جرائم عنف ضد النساء. كما تقول فبينما كان مقاتلو طالبان يبسطون سيطرتهم على البلاد، كانوا يفتحون ابواب السجون ويطلقون آلاف المجرمين للانتقام ممن احتجزوهم. وتشير الى انها كانت تعمل في محكمة وتعاملت مع العديد من الجرائم المختلفة، بما في ذلك القتل وحالات انتحار واغتصاب وجرائم معقدة اخرى. وكانت العقوبات التي حكمت بها طويلة وخطيرة. وتضيف لكن بعد اطلاق سراح المجرمين جميعهم، تلقينا تهديدات من كل منهم: سنقتلك اذا وجدناك.

وكان تحقيق اجرته بي بي سي أخيراً كشف ان اكثر من 220 قاضية يعشن في مخابئ سرية داخل افغانستان خشية الانتقام في ظل حكم طالبان. والعديد منهن قلن من مخابئهن، انهن كن يتلقين تهديدات يومية بالقتل. وتصف القاضية ماعاشته خلال الشهور الأخيرة بأنه كان كابوسا حيا.

الى ذلك اجبر الجوع والفقر بعض العائلات الأفغانية على بيع بناتها حيث بيعت احدى الفتيات التي تبلغ من العمر ثماني سنوات بحوالي ثلاثة آلاف دولار، في بلد يُمارس زواج الأطفال منذ قرون، لكن الحرب والفقر من جهة وتغير المناخ من جهة اخرى دفع عدة اسر الى اللجوء الى ابرام صفقات والثمن حياة الفتيات القاصرات. وقال محمد عسان وهو والد لفتاتين بعت ابنتي، احداهما تبلغ من العمر ستة اعوام والأخرى تسع سنوات. قمت بذلك بسبب الجوع والمصاعب التي نواجهها في هذا المخيم. وتقول جول بيبية ابنتي في الثامنة من عمرها؛ لقد بعتها مقابل ثلاثة آلاف دولار بسبب الجوع والدين. في الأيام القادمة سيأتي الرجل الذي اشتراها وسيحمل الفتاة بنفسه الى منزله. ليس لدي خيار آخر.

