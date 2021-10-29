البرلمان اللبناني يتجاوز اعتراض عون.. الانتخابات في 27 مارس

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بيروت - الوكالات: صوت مجلس النواب اللبناني امس لصالح تأكيد اجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس. وكان الرئيس ميشال عون احال يوم الجمعة الماضي قانون تعديل قواعد الانتخابات البرلمانية الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

ووافق المجلس عليه خلال تصويت امس بأغلبية 77 نائبا مقابل 61 لكن البعض اثار مخاوف بعد التصويت حول اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

على صعيد اخر قال مصدر قضائي ان قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار علق امس جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب دعوى قضائية. ورفع دياب دعوى الأربعاء ضد ملاحقته قضائيا بعدما وجه له بيطار الاتهام بالاهمال فيما يتعلق بانفجار الرابع من اغسطس 2020 الذي اودى بحياة اكثر من 215 شخصا. ولم يحضر دياب جلستي استجواب سابقتين على الأقل.

وقال المصدر القضائي انه تم اخطار بيطار رسميا بالدعوى التي تطعن في صلاحيته لاستجواب رئيس الوزراء السابق وهو ما يضطره تلقائيا لتعليق جلسة الاستماع. وأضاف ان تعليق الاستجواب يتعلق بدياب فقط في هذه القضية.

وسعى القاضي بيطار منذ يوليو لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكن جميعهم تقريبا امتنع عن الحضور ورفع البعض شكاوى قانونية تشكك في حياديته.

وسبق ان اصدر بيطار اوامر ضبط واحضار للوزراء الذين لم يمثلوا امامه لاستجوابهم، ومن المرجح ان تكون الدعوى التي رفعها دياب محاولة لمنع حدوث مثل هذا الأمر معه عند مرور الموعد الذي كان محددا لاستجوابه يوم امس. واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائي، الى نقطتين، الأولى ان جريمة انفجار المرفأ ليست من اختصاص المجلس العدلي والثانية تتهم البيطار بمخالفة نص دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه.

وسبق لدياب ان امتنع عن حضور جلسات استجواب عدة حددها بيطار منذ تسلمه ملف التحقيق وادعائه على مسؤولين سياسيين وأمنيين، حاليين وسابقين. وكلف بيطار القوى الأمنية احضار دياب الى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجواب حددها في 20 سبتمبر الا ان دياب استبق موعد استجوابه بالسفر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.

