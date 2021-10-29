طهران: المفاوضات النووية ستجري مع أوروبا .. وظروف عودة الولايات المتحدة «لم تتهيأ»

عربيات ودوليات

طهران - واشنطن: اكد نائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني، ان مفاوضات «4+1» بخصوص الاتفاق النووي تجري من خلال المنسق الأوروبي انريكي مورا، مشيراً إلى أن الظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن للاتفاق. وقال باقري كني بعد انتهاء مشاوراته مع مورا في تصريح للتلفزيون الايراني ان المحادثات ستكون حول العقوبات وتابع «سنتفاوض مع دول «4+1» والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي».

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قال ان بلاده لن تستأنف مفاوضات فيينا من نقطة الانسداد التي وصلت اليها في الجولات السابقة. وأكد عبداللهيان في مؤتمر صحافي ان طهران مصممة على خوض المفاوضات النووية قريبا، وأنها ستحافظ في الوقت نفسه على الاطار السابق للمحادثات.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية استعداد واشنطن للعودة الى مفاوضات فيينا، مشيرة الى انها اطلعت على التقارير حول احتمال عودة ايران الى مفاوضات فيينا في نوفمبر، لكن ليس لديها اي تفاصيل اخرى عن الموضوع. غير ان الخارجية الأميركية شددت على ان هذه الفرصة لن تبقى متاحة الى الأبد، مع استمرار ايران في اتخاذ خطوات استفزازية في المجال النووي، وفق وصفها. وأضافت الوزارة انه لا يزال من الممكن التوصل الى تفاهم بشأن العودة الى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي، وذلك من خلال حل العدد القليل من القضايا التي ظلت عالقة في نهاية الجولة السادسة من المحادثات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ان واشنطن ستبقى ملتزمة المضي قدما في المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بالملف النووي الايراني، مضيفة في تصريحات صحافية ان الاطار الذي تعمل بلادها وفقه لا يزال هو الامتثال المتبادل للاتفاق النووي.

