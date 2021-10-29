الدفاعات السعودية تدمر 5 صواريخ حوثية استهدفت جازان

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس ان الدفاعات الجوية السعودية دمرت 5 صواريخ اطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان. وشدد في بيان، على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.

كما اكد احباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعلن قبل اسبوع، ان الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً اطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، باتجاه الأراضي السعودية، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف اطلاق النار.

