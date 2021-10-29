رئيسة تايوان تؤكد استضافة قوات أميركية.. والصين غاضبة تايبيه

عربيات ودوليات

أكدت رئيسة تايوان تساي انغ ون وجود عدد صغير من القوات الأميركية في الجزيرة للمساعدة في التدريبات العسكرية، مضيفة ان لديها «ملء الثقة» بأن الجيش الأميركي سيدافع عن البلاد في حال تعرضها لهجوم صيني. وفي مقابلة مع شبكة «سي ان ان» الأميركية وصفت تساي تايوان بأنها «منارة» اقليمية للديموقراطية تواجه بلدا مجاورا استبداديا عملاقا، مشيرة الى ان التهديد الصيني يتزايد «كل يوم». وكان مسؤول في «البنتاغون» اكد في وقت سابق من الشهر الجاري وجود قوات اميركية، لكن تصريحات تساي هي الأولى التي يقر فيها زعيم تايواني بهذا الأمر علنا منذ مغادرة آخر حامية عسكرية اميركية عام 1979 عندما حولت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي الى بكين. ولدى سؤالها عن عدد القوات الأميركية في تايوان اجابت تساي «ليس العدد الذي يعتقده الناس». وأضافت «لدينا تعاون واسع النطاق مع الولايات المتحدة بهدف زيادة قدرتنا الدفاعية». وفي سؤال عما اذا كانت واثقة من ان الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عن تايوان اذا لزم الأمر في مواجهة الصين، اجابت تساي «لدي ملء الثقة» في ذلك. وأثارت تصريحات تساي انغ ون غضب بكين التي اكدت معارضتها للاتصالات العسكرية بين واشنطن وتايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين «نعارض بشدة اي شكل من الاتصالات الرسمية والعسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، ونعارض تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين ومحاولات اثارة المشكلات». وأكد وانغ ان «مبدأ صين واحدة هو الركيزة السياسية للعلاقات الصينية الأميركية». وأضاف «على الولايات المتحدة الا تستهين بتصميم الشعب الصيني القوي على الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي».