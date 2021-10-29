برشلونة خسر.. وأقال كومان

دوليه

أقال نادي برشلونة، بطل إسبانيا 26 مرّة وأوروبا 5 مرات، في وقت متأخر من ليل اول من امس مدرّبه الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهراً من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي أمام رايو فايكانو، فيما اعلن نادي برشلونة على موقعه الرسمي ، أن المدرب الحالي لفريق برشلونة الرديف ب سيرجي بارخوان سيتولى مؤقتا مهمة تدريب الفريق الاول خلفا لكومان وسيقدم الرئيس خوان لابورتا بارخوان رسميا للفريق الاول في تدريب اليوم.

وبخسارته على أرض رايو فايكانو 0-1، يكون برشلونة قد مُني بخسارة ثالثة في عشر مباريات، ليحتل مركزاً تاسعاً مخيباً في ترتيب الليغا.

وأعلن النادي في بيان رسمي أَعفى برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول. أبلغه رئيس النادي جوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو. وتابع البيان سيودّع رونالد كومان الفريق في سيوتات إسبورتيفا. يود نادي برشلونة أن يشكره على خدمته للنادي ويتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية.

وخاض برشلونة مباراة فايكانو بمعنويات منخفضة اثر خسارة موقعة الـ كلاسيكو على أرضه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد (1-2) للمرة الثانية توالياً، وقد أهدر له مهاجمه ممفيس ديباي فرصة التعادل أمام فايكانو باضاعته ركلة جزاء في الدقيقة الـ 72. ويبدو برشلونة شبحاً للفريق الذي قاده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لنحو عقدين قبل رحيله في الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، علماً بأن تراجعه بدأ في السنوات الأخيرة حتى في ظل وجود ميسي، وذلك بعد تباينات وصلت إلى حد الفضائح مع الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

وفقد الفريق الكتالوني الذي يعاني من مشكلات مالية أسلحة هجومية فتاكة على غرار ميسي، الأوروغواياني المخضرم لويس سواريس، الفرنسي أنطوان غريزمان، وقبلهم البرازيلي نيمار المنتقل إلى سان جرمان بصفقة كانت الأغلى في التاريخ (222 مليون يورو). وكان كومان (58 عاماً) قال بعد الخسارة إن عدم تسجيل الأهداف هو مشكلة. هناك لاعبون يمكنهم تسجيل الأهداف. وتحدّث عن الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو القادم من مانشستر سيتي الإنكليزي للعب أصلاً إلى جانب مواطنه ميسي قبل الرحيل الصادم للأخير أغويرو كان دائماً هدافاً، ممفيس يسجل 15-20 هدفاً في كل موسم منذ سنوات. من الممكن أن يكون خط الوسط لدينا متراجعاً لكن لا يمكنني إلقاء اللوم على الفريق. وتابع كافحنا للدخول في أجواء اللقاء. النتيجة ليست عادلة، لكنها كما هي ولا يمكننا تغييرها. وقد تؤثر البداية السيئة لبرشلونة في امكانية حلوله بين الاربعة الاوائل وبالتالي عدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما قد يخلق تداعيات مالية مؤلمة على النادي المرهق أصلاً من هذه الناحية. وفي حال لجوء الإدارة إلى تعيين تشافي، سيلقى هذا القرار رد فعل إيجابياً من الجماهير، نظراً للقيمة الفنية والمعنوية التي يحملها مذ كان لاعب وسط فذاً في صفوف الفريق وقاده مع زميله أندريس إينييستا إلى ألقاب محلية وقارية عدة. كما يحلم عشاق النادي باستعادة نمط اللعب الهجومي للفريق الذي اختبره تشافي لاعباً تحت اشراف المدرب الفذ بيب غوارديولا الذي يشرف راهناً على مانشستر سيتي.

وكان تشافي (41 عاماً) أحرز الجمعة الماضي لقباً جديداً مع السد، بتتويجه في نهائي كأس أمير قطر على حساب الريان بركلات الترجيح. وقال عشية المباراة عندما اتصل بي برشلونة بعد ثلاثة أشهر من قدومي إلى السد لم أكن جاهزاً.. الآن اختلف الوضع.. لكني سعيد للبقاء مع السد. ومن الاسماء المطروحة في وسائل الإعلام الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفربليت والهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام.

وتنتظر الفريق مباريات سهلة قبل النافذة الدولية المقبلة، ضد ألافيس، دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال، وسلتا فيغو.

