مونشنغلادباخ أعاد بايرن إلى الواقع

دوليه

ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ خسارة مذلّة ببايرن ميونخ الذي لعب بكامل قوته الضاربة، باكتساحه 5-0 أول من امس ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا.

وهذه هي الخسارة الأقسى لبايرن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 5-1 أمام كولن عام 1972.

وافتتح الفرنسي كواديو كونيه مهرجان أهداف مونشنغلادباخ (2)، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني ثنائية (15 و21)، ومثله السويسري بريل إمبولو (51 و57).

وقبل هذه المباراة، كان بايرن قد حقق سلسلة من 12 فوزاً في 13 مباراة في كل المسابقات، ولم يخسر إلا مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم أمام إينتراخت فرانكفورت 2-1 في الثالث من أكتوبر الجاري. وسبق للفريق البافاري أن أقصي من الدور نفسه للمسابقة العام الماضي، ولكن بركلات الترجيح أمام فريق هولشتاين كايل من الدرجة الثانية.

وقبيل ذلك، أقصي باير ليفركوزن بشكل مفاجئ من كأس ألمانيا بسقوطه 2-1 على أرضه أمام نادي كارلسروه من الدرجة الثانية. ويحتل ليفركوزن المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني، لكنه لم يملك الحلول أمام كارلسروه الذي حقق فوزاً غير متوقع خارج أرضه.

وسجّل هدفي كارلسروه لوكاس كويتو (3) والكوري الجنوبي تشوي كيونغ-روك (62)، فيما أحرز الهولندي جيريمي فريمبونغ هدف ليفركوزن الوحيد (53).

وسبق أن تأهل بوروسيا دورتموند حامل اللقب إلى الدور الثالث بعد فوزه 2-0 على ضيفه إينغولشتادت من الدرجة الثانية الثلاثاء. وفي مباريات أخرى تأهل إلى الدور الثالث بوخوم على حساب أوغسبورغ (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2، وسانت باولي من الدرجة الثانية على حساب دينامو دريسدن من الثانية أيضاً بفوزه 3-2 بعد التمديد. كما تأهل أونيون برلين على حساب والدوف مانهايم من الدرجة الثالثة بفوزه 3-1 بعد التمديد، على غرار هانوفر من الدرجة الثانية الذي فاز على فورتونا دوسلدورف من الدرجة نفسها بثلاثية نظيفة. كما ودّع نادي شتوتغارت المسابقة بخسارته أمام كولن 0-2.

